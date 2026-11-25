En difficulté en Ligue 1, le RC Lens s’écroule en Ligue des Champions. Après la gifle infligée par Côme, les Sang et Or sont de nouveau tombés à Leipzig et la sortie de Florian Thauvin sur Canal+ a provoqué un gros malaise.

« Fatigué », l’ancien Marseillais a pris moins de 20 secondes pour répondre à Canal+ avant de filer, la tête basse et vraisemblablement très agacé. Trois entraîneurs en six mois, une onzième place en Ligue 1 et une campagne de Ligue des Champions désastreuse, la saison 2026-2027 du RC Lens n’est pas de tout repos. Florian Thauvin a symbolisé ce ras-le-bol général mardi soir après la défaite de son équipe sur la pelouse du RB Leipzig (3-1) lors de la 5e journée de Ligue des Champions.l’ancien Marseillais a pris moins de 20 secondes pour répondre à Canal+ avant de filer, la tête basse et vraisemblablement très agacé.

Une réaction qui en dit long sur l’état du vestiaire lensois selon Laurent Mazure de @RclensDatabase. « La sortie de Thauvin, symptôme d'un vestiaire au bord de l'implosion ? Les mots, le ton, l'attitude de Florian Thauvin après la défaite à Leipzig sont loin d'être anodins. Quand un capitaine laisse ainsi transparaître sa lassitude, au-delà de la frustration légitime du « compétiteur » dixit Digard, c'est nécessairement un signal d’alerte » estime le spécialiste du RC Lens sur son compte X.

Très inquiet, il ajoute : « L'accumulation des mauvais résultats, encore plus en Ligue des Champions, l'humiliation face à Côme, les changements d'entraîneur et l'instabilité sportive constituent autant d'éléments susceptibles de fragiliser un vestiaire. Didier Digard, qui vient d'hériter d'une situation pour le moins bancale, se voit confier une mission avec un travail aussi important sur plan humain que sur le terrain » estime-t-il. L’ancien entraîneur du Havre est face à un chantier titanesque pour relancer une équipe en crise totale de confiance. Le déplacement à Angers samedi en Ligue 1 sera crucial pour tenter de redonner de l’élan à un groupe traumatisé par les récents évènements et éviter une fracture totale dans le vestiaire.