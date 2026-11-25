La blessure de Désiré Doué pourrait obliger Zinedine Zidane à renouveler l’expérience avec Kylian Mbappé dans le couloir gauche en équipe de France. De quoi créer de nouvelles tensions ?

La relation n’est pas glaciale mais elle est à construire entre Zinedine Zidane et Kylian Mbappé en équipe de France. Les deux hommes ne sont pas vraiment partis du bon pied, l’attaquant du Real Madrid n’ayant pas apprécié d’être décalé dans le couloir gauche pour le premier match de Zinedine Zidane en Turquie. L’ancien Parisien a ensuite quitté le rassemblement de septembre-octobre, rentrant à Madrid en raison d’une petite blessure.

Durant le rassemblement de novembre, Kylian Mbappé a cette fois été utilisé en pointe mais seulement contre la Turquie, après avoir été contraint de déclarer forfait en Italie. Le positionnement du « Kyks » sous Zidane est déjà un vrai débat, et la blessure de Désiré Doué va l’accentuer davantage. En l’absence du Parisien pendant six mois, Zinedine Zidane pourrait faire de Kylian Mbappé son choix numéro un à gauche selon Pierre Ménès. De quoi se créer de nouveaux problèmes.

« Être décalé à gauche par Zidane, Mbappé doit avoir pris cela comme une forme de défiance. Il y a un truc qu’il faut bien voir, c’est que la blessure de Doué rebat les cartes. Jusqu’à cette blessure, tu pouvais te dire que l’attaque type des Bleus c’était Olise à droite, Mbappé dans l’axe et Doué à gauche. Est-ce que Barcola va juste prendre la place de Doué ? Je ne crois pas… Tout cela pourrait relancer l’idée de mettre Olise à droite, Dembélé dans l’axe et Mbappé à gauche » estime l'ancien chroniqueur de Canal+ avant de poursuivre.

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« Si c’est ponctuel et que c’est bien expliqué, pourquoi pas. Mais visiblement, les explications n’ont pas convaincu Mbappé. C’est quand même un raté pour ce début de règne de Zidane chez les Bleus » a analysé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. De toute évidence, la gestion de l’absence de Désiré Doué sera un chantier titanesque pour Zinedine Zidane en équipe de France dans les mois à venir. Dans son malheur, le sélectionneur des Bleus a une chance : son équipe ne rejoue qu’au mois de mars, lui laissant le temps de réfléchir aux différentes options possibles.