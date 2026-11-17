Pour l'OL, le mois de janvier devrait une nouvelle fois permettre d'enregistrer une grosse vente. Le nom d'Ernest Nuamah commence à revenir avec insistance.

Souvent brouillon à ses débuts à l’OL, puis blessé pour une très longue durée, Ernest Nuamah effectue un début de saison plus conforme aux attentes. Sur le plan des statistiques, avec six buts en 14 matchs, il n’y a pas grand chose à reprocher au Ghanéen, qui avait rarement été aussi efficace depuis qu’il a signé à l’OL pour 28 ME en 2023. Mais outre ses statistiques, Nuamah peine encore souvent à faire des différences sur son côté droit, et ne fait pas vraiment se soulever les foules à chaque match.

Le club rhodanien, qui a besoin de vendre cet hiver, songe ainsi à se défaire de son attaquant de 23 ans, qui a une certaine cote sur le marché. Sa valeur sur les sites spécialisés est certes descendue à 12 millions d’euros, mais son bon début de saison met l’OL en position de demander un montant supérieur. Le danger de cette éventuelle vente est d’affaiblir l’équipe de Carlos Vicens avant même que ce dernier ne dévoile tous ses atouts ou ses plans de jeu, mais Lyon se trouve limité dans les joueurs à vendre pour cet hiver.

L'OL a bien vendu cet été, Nuamah ne sera pas bradé

Tyler Morton et Pavel Sulc sont blessés, les recrues n’ont pas vraiment explosé, et les candidats au départ ne sont pas si nombreux. Pour Lyon Foot, le danger est de voir les futurs acheteurs vouloir tirer les prix vers le bas en raison des problèmes financiers de l’OL. Cela n’a pas empêché Michele Kang de très bien vendre Afonso Moreira et Malick Fofana l’été dernier, donc les dirigeants lyonnais sont plutôt confiants sur l’idée de tirer un très bon prix d’Ernest Nuamah, ou du joueur qui devra quitter le Rhône cet hiver.

Pour le moment, Ernest Nuamah a en tout cas rappelé qu’il était désireux de rester à l’OL au moins jusqu’à la fin de la saison, lui qui possède un statut de titulaire depuis le départ d’Endrick en fin de saison dernière. Et cela compte beaucoup aux yeux du Black Star, qui a besoin de temps de jeu après sa longue indisponibilité sur blessure. Mais le passé l’a déjà démontré, les joueurs lyonnais sont parfois vivement invités à accepter une offre pour le bien du club, même si c’est contre leur gré.