LOlympique Lyonnais a besoin de vendre, et Nicolas Tafliafico provoque un vif intérêt en Argentine. Mais l'arrière gauche compte aller au bout de son contrat, et n'est pas encore totalement convaincu à l'idée de revenir en Argentine.

A l’heure où l’Olympique Lyonnais doit dégraisser cet hiver, le départ de Nicolas Tagliafico n’est pas souvent évoqué. A la surprise générale, l’Argentin qui arrivait en fin de contrat en juin 2025, avait prolongé de deux ans dans le Rhône. A désormais un peu plus de six mois de la fin de son contrat, le champion du monde 2022 ne devrait pas quitter Lyon cet hiver, car il a peu de chances de recevoir des offres comparables à son salaire actuel à l’OL.

En revanche, en vue de cet été, l’ancien de l’Ajax Amsterdam a déjà deux destinations en vue. Même s’il n’est pas encore totalement convaincu de son choix de fin de carrière, un retour en Argentine se dessine. Selon les informations de Esteban Edul, deux clubs ont pris contact avec lui pour le recruter quand il sera libre : Independiente et Boca Juniors.

Sergio Aguero, ancien joueur de Independiente et désireux de peser sur la prochaine élection du président dans le club de la banlieue de Buenos Aires, a promis de tenter de recruter Tagliafico si jamais Luciano Nakis, dont il est proche, devenait président.

Dans une destination encore plus prestigieuse, Boca Juniors songe aussi à l’international argentin pour compléter son effectif, en fonction des ventes à venir cet hiver. Les deux clubs sud-américains ont toutefois été informés que Tagliafico n’avait pas encore fait le choix pour la suite de sa carrière, se réservant le droit d’écouter les offres venues d’Europe pour un nouveau challenge sur le Vieux Continent.

Seule certitude, l’OL n’est pas au programme pour la suite de la carrière de l’arrière gauche, qui n’aura pas vraiment fait se lever les foules entre la saison dernière et les derniers mois où l’Argentin semble surtout vouloir rester affuté et ne pas se blesser pour répondre présent aux matchs de sa sélection.