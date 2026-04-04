Cup : Liverpool humilié avant d'arriver à Paris

Pour son dernier match avant de se déplacer mercredi au Parc des Princes, Liverpool a pris une correction XXL en Cup face à Manchester City (4-0) avec un triplé d'Erling Haaland.

Si les Reds voulaient se rassurer avant de retrouver le Paris Saint-Germain en Ligue des champions à l'occasion de ce quart de finale de la Cup, samedi à l'Ethihad Stadium, c'est raté. En effet, face à Manchester City, Mohamed Salah et ses coéquipiers n'ont pas existé très longtemps. Juste avant la pause, la formation de Pep Guardiola marquait deux buts grâce au seul Haaland (39e sp et 45e+2). En seconde période, le tarif était identique puisque Semenyo corsait rapidement l'addition (3-0, 50e) avant que le buteur norvégien des Cityzens ne signe un troisième but, Haaland s'offrant là un triplé (4-0, 57e). A noter qu'à l'image de son équipe, Salah est passé totalement au travers, l'attaquant égyptien de Liverpool ratant même un penalty (64e).

Liverpool coule à pic