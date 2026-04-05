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Le PSG et l'OM écrasent tout le monde

Ligue 105 avr. , 16:30
parNathan Hanini
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Cette semaine, le journal L’Equipe a dévoilé dans son dossier annuel, les salaires des joueurs de Ligue 1. Les observateurs sont unanimes, les écarts entre les clubs européens et le reste de la Ligue 1 se creusent. La course à l'Europe devient désormais vitale pour la suite.
Depuis plusieurs années, les difficultés financières de la Ligue 1 s’accumulent obligeant les clubs à réduire la voilure tout en tentant de rester compétitifs. Cette semaine, le journal l’Equipe a dévoilé les salaires des différentes écuries du championnat de France. Le Paris Saint-Germain est évidemment loin devant avec un salaire moyen brut de 650 000 euros par mois. L’Olympique de Marseille (300 000 euros) truste la deuxième place devant Monaco (140 000 euros) et Rennes (118 000 euros).

Le PSG est loin devant

Interrogé sur Sud Radio, le fondateur de l'observatoire du sport business, Vincent Chaudel s’est exprimé sur les écarts entre les salaires des équipes de haut de tableau et le reste du championnat. À la question, Paris a-t-il enterré la concurrence économique ? La réponse est limpide. « Malheureusement pour le championnat, oui. Le salaire moyen des joueurs du PSG est de 650 000 euros par mois, celui de l'OM est de 300 000 euros. L’Olympique de Marseille est en progression par rapport aux autres années du fait de sa présence en Ligue des champions. Donc, on voit vraiment un décalage entre les clubs jouant la Ligue des champions qui ont plus de 100 000 euros de salaire moyen et les autres. Certains clubs, comme Angers, descendent à 18 000 euros, ce qui était un salaire moyen de Ligue 2, il n’y a pas si longtemps, » explique-t-il. Les écarts se creusent et la situation des droits TV ne va pas arranger les choses dans les prochaines saisons. La qualification pour la prochaine Ligue des champions est désormais plus que capitale pour assurer la pérennité des revenus.
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L’OM demande l’arrêt des privilèges du PSG

T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

ASM-OM : La lenteur d’Egan-Riley fait pleurer les Marseillais

wow. super vanne !

L’OM demande l’arrêt des privilèges du PSG

Ça fausse la LDC, paris seront plus frais physiquement que Liverpool, pas de risque de blessure pour paris, c'est pas juste

OM : Facundo Medina quitte la pelouse au bord des larmes

Cet acteur né.........Je crois pas du tout en son cinéma.

ASM-OM : La lenteur d’Egan-Riley fait pleurer les Marseillais

Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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