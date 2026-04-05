Le PSG et l'OM écrasent tout le monde

Cette semaine, le journal L’Equipe a dévoilé dans son dossier annuel, les salaires des joueurs de Ligue 1. Les observateurs sont unanimes, les écarts entre les clubs européens et le reste de la Ligue 1 se creusent. La course à l'Europe devient désormais vitale pour la suite.

Depuis plusieurs années, les difficultés financières de la Ligue 1 s’accumulent obligeant les clubs à réduire la voilure tout en tentant de rester compétitifs. Cette semaine, le journal l’Equipe a dévoilé les salaires des différentes écuries du championnat de France. Le Paris Saint-Germain est évidemment loin devant avec un salaire moyen brut de 650 000 euros par mois. L’Olympique de Marseille (300 000 euros) truste la deuxième place devant Monaco (140 000 euros) et Rennes (118 000 euros).

Le PSG est loin devant

Interrogé sur Sud Radio, le fondateur de l'observatoire du sport business, Vincent Chaudel s’est exprimé sur les écarts entre les salaires des équipes de haut de tableau et le reste du championnat. À la question, Paris a-t-il enterré la concurrence économique ? La réponse est limpide. « Malheureusement pour le championnat, oui. Le salaire moyen des joueurs du PSG est de 650 000 euros par mois, celui de l'OM est de 300 000 euros. L’Olympique de Marseille est en progression par rapport aux autres années du fait de sa présence en Ligue des champions. Donc, on voit vraiment un décalage entre les clubs jouant la Ligue des champions qui ont plus de 100 000 euros de salaire moyen et les autres. Certains clubs, comme Angers, descendent à 18 000 euros, ce qui était un salaire moyen de Ligue 2, il n’y a pas si longtemps, » explique-t-il. Les écarts se creusent et la situation des droits TV ne va pas arranger les choses dans les prochaines saisons. La qualification pour la prochaine Ligue des champions est désormais plus que capitale pour assurer la pérennité des revenus.