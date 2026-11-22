Terrible coup dur pour le PSG avec la grave blessure de Désiré Doué, lequel souffre d’une rupture des ligaments croisés. Les plans du club parisien pour le mois de janvier vont évoluer selon Fabrizio Romano.

Malgré la blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain n’avait pas prévu de se précipiter sur le marché des transferts pour recruter un attaquant. L’absence du Géorgien pendant six mois était bien sûr une grosse contrariété pour Luis Enrique, mais pas au point de bousculer l’équilibre de son vestiaire avec la signature d’un nouvel attaquant. Le PSG va probablement revoir sa position après la victoire acquise dans la douleur à Nice ce samedi (2-3). Et pour cause, Désiré Doué s’est à son tour gravement blessé . Comme son coéquipier géorgien, l’ancien Rennais souffre d’une rupture des ligaments croisés et sa saison est quasiment terminée.

Une tuile terrible pour le Paris Saint-Germain, qui se voit privé pour de longs mois de deux titulaires en attaque. Luis Enrique dispose encore de Dembélé, Godts, Akliouche, Torres et Mayulu, mais ce casting est-il suffisant pour assumer les énormes ambitions du club Bleu et Rouge ? Luis Campos ne semble pas prêt à prendre ce risque. Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG « prévoit des changements pour janvier » à la suite de la grave blessure de Désiré Doué. La décision aurait été prise en interne de recruter au moins un attaquant pour combler les longues absences de Doué et de Kvaratskhelia. La question est maintenant de savoir sur quel type de profil le club va se pencher et la somme qu’il est prêt à débourser.

Doué blessé, le PSG va recruter en janvier

Le profil d’Eli Junior Kroupi est apprécié en interne , mais il faudra probablement payer entre 80 et 100 millions d’euros pour l’arracher de Bournemouth en cours de saison. Quoi qu’il arrive, le double champion d’Europe en titre devra consentir un gros investissement financier qui n’était pas prévu au départ de la saison. Mais le PSG, qui souhaite se donner toutes les chances de conserver son titre pour la troisième fois en Ligue des Champions, a bien compris que l’absence longue durée de Doué serait peut-être celle de trop si elle n’était pas compensée. Raison pour laquelle un achat va donc bien avoir lieu d’ici quelques semaines. Les jeux sont maintenants ouverts pour savoir qui ralliera la capitale française.