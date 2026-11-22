L’Olympique Lyonnais a réalisé un match sérieux sur la pelouse de Lille en l’emportant 0-1 pour la première de Carlos Vicens. Deux joueurs n’ont cependant pas réalisé un grand match.

La malédiction des premiers matchs à l’extérieur pour les nouveaux entraîneurs de l’Olympique Lyonnais n’est plus d’actualité. Contrairement aux cinq derniers coachs de l’OL, qui avaient tous perdu pour leur première loin de Lyon, Carlos Vicens est reparti de Lille avec les trois points samedi soir. Le déplacement périlleux des Gones dans le Nord s’est finalement bien déroulé avec une belle victoire 0-1 acquise grâce à un but de Mads Bidstrup en première mi-temps. Lyon fait une belle opération comptable dans cette 11e journée, en attendant les résultats de l’Olympique de Marseille et du Paris FC ce dimanche.

Sur la pelouse du LOSC, les joueurs de Carlos Vicens ont livré un match sérieux et séduisant par séquences. Deux joueurs se sont néanmoins ratés selon L’Equipe : les ailiers Ernest Nuamah et Keito Nakamura. En effet, les deux attaquants de l’OL sont les deux seuls à ne pas obtenir la moyenne dans les colonnes du quotidien national avec un 4/10 très moyen. La note d’Ernest Nuamah aurait pu être bien meilleure si son but avait été validé à quelques minutes de la mi-temps, mais François Letexier en a finalement décidé autrement pour une faute de Bidstrup sur Özer.

Nuamah et Nakamura en-dessous

Le jeu collectif de l’OL était bon à Lille ce samedi mais les deux ailiers n’ont pas suffisamment pesé sur le jeu offensif, raison pour laquelle ils ont hérité d’une mauvaise note. A contrario, certains Lyonnais ont été particulièrement bien notés. C’est le cas du gardien Dominik Greif, du défenseur Zachary Athekame et du milieu de terrain Mads Bidstrup. Ces trois joueurs sont les trois flops de l’OL à Lille avec une belle note de 7/10. Des premiers enseignements globalement positifs pour Carlos Vicens, qui sait que son principal chantier se situera en attaque et plus encore avec les absences de Loïs Openda et de Pavel Sulc.