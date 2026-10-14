Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

Le choc de cette deuxième journée de Ligue des champions entre Manchester City et le Paris Saint-Germain arrive au moment où le propriétaire du club anglais a été jugé coupable de 114 infractions aux règles de la Premier League. En France, le PSG n'a rien à craindre car les règles financières ne sont pas identiques.

On ne sait pas encore quelle sera la sanction finale pour Manchester City, mais il se pourrait bien que l'on ne revoie pas un City-PSG de sitôt en Ligue des champions. Car certains spécialistes anglais sont déjà convaincus que le club qui appartient aux Emirats arabes unis va être relégué en fin de saison. Du côté des médias anglais, on se déchaîne contre les dirigeants de Manchester City, accusés d'avoir faussé le championnat depuis pas mal de temps.

L'Equipe, Etienne Moatti fait remarquer que les règlements anglais et français ne sont pas identiques et que le PSG n'a rien à se reprocher sur le plan légal. Tandis que Luis Enrique est venu au soutien de son adversaire du soir, en affirmant que les Skyblues n'avaient rien volé, certains estiment que le Paris Saint-Germain s'en sort bien en France, alors que le Qatar a eu le même style de gestion pour le club de la capitale. Cependant, dans, Etienne Moatti fait remarquer que les règlements anglais et français ne sont pas identiques et que le PSG n'a rien à se reprocher sur le plan légal.

La DNCG n'a pas les mêmes exigences

Le journaliste du quotidien sportif précise que la Direction Nationale du Contrôle de Gestion a d'autres exigences que la Premier League. « En France, pour satisfaire la DNCG, il n’est pas obligatoire de compenser les dépenses avec des recettes générées par l’exploitation du club. Un actionnaire peut parfaitement éponger le déficit en fin de saison en débloquant les fonds nécessaires. Paris n’a donc aucun souci à se faire à ce niveau-là. Son puissant propriétaire comble régulièrement les trous, comme il l’a fait lors des trois dernières saisons répertoriées par le gendarme financier du football français (109,8 millions de pertes en 2022-2023 ; 60,3 millions en 2023-2024 et 40,1 millions en 2024-2025) », fait remarquer Etienne Moatti.

S'agissant de Manchester City, on n'est pas du tout sur la même échelle, puisque la commission qui s'est penchée sur la gestion du club anglais estime que c'est près d'un milliard d'euros qui ont été masqués dans les comptes de l'adversaire du PSG en Ligue des champions. Pour cela, les Emiratis ont gonflé les recettes avec des contrats fictifs et baissé artificiellement les dépenses.