Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

PSG
parClaude Dautel
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Le choc de cette deuxième journée de Ligue des champions entre Manchester City et le Paris Saint-Germain arrive au moment où le propriétaire du club anglais a été jugé coupable de 114 infractions aux règles de la Premier League. En France, le PSG n'a rien à craindre car les règles financières ne sont pas identiques.
On ne sait pas encore quelle sera la sanction finale pour Manchester City, mais il se pourrait bien que l'on ne revoie pas un City-PSG de sitôt en Ligue des champions. Car certains spécialistes anglais sont déjà convaincus que le club qui appartient aux Emirats arabes unis va être relégué en fin de saison. Du côté des médias anglais, on se déchaîne contre les dirigeants de Manchester City, accusés d'avoir faussé le championnat depuis pas mal de temps.
Tandis que Luis Enrique est venu au soutien de son adversaire du soir, en affirmant que les Skyblues n'avaient rien volé, certains estiment que le Paris Saint-Germain s'en sort bien en France, alors que le Qatar a eu le même style de gestion pour le club de la capitale. Cependant, dans L'Equipe, Etienne Moatti fait remarquer que les règlements anglais et français ne sont pas identiques et que le PSG n'a rien à se reprocher sur le plan légal.

La DNCG n'a pas les mêmes exigences

Le journaliste du quotidien sportif précise que la Direction Nationale du Contrôle de Gestion a d'autres exigences que la Premier League. « En France, pour satisfaire la DNCG, il n’est pas obligatoire de compenser les dépenses avec des recettes générées par l’exploitation du club. Un actionnaire peut parfaitement éponger le déficit en fin de saison en débloquant les fonds nécessaires. Paris n’a donc aucun souci à se faire à ce niveau-là. Son puissant propriétaire comble régulièrement les trous, comme il l’a fait lors des trois dernières saisons répertoriées par le gendarme financier du football français (109,8 millions de pertes en 2022-2023 ; 60,3 millions en 2023-2024 et 40,1 millions en 2024-2025) », fait remarquer Etienne Moatti.
S'agissant de Manchester City, on n'est pas du tout sur la même échelle, puisque la commission qui s'est penchée sur la gestion du club anglais estime que c'est près d'un milliard d'euros qui ont été masqués dans les comptes de l'adversaire du PSG en Ligue des champions. Pour cela, les Emiratis ont gonflé les recettes avec des contrats fictifs et baissé artificiellement les dépenses.

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Derniers commentaires

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Si tu avais une culture foot ou tu simplement une connaissance du football, tu saurais qu il impensable d'imaginer le Bayern vendre un de ses meilleurs joueurs un mercato d'hiver, ca n'arrivera JAMAIS.... voila vieux troll que tu es, caricature de troll meme

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

Dit il alors que son club a ete sauvé de la relegation par cette meme DNCG et la pression de la Ministre des Sports... Et puis dans "Ils n ont pas la meme exigence", qu est ce que tu n as pas compris ? En faite meme pas sur que tu aies lu l article...

Le dossier Endrick refermé, Mourinho s'est fâché

Endrick pensait vraiment qu'il aurait du temps de jeu cette saison avec le Real Madrid et avait décidé de resté en ce début de saison. Décision qui a bien changée en voyant qu'il ne joue pas. Je pense qu'il aimerait bien revenir en prêt à l'OL dès cet hiver.

Le dossier Endrick refermé, Mourinho s'est fâché

Si on avait la ldc il serait déjà là. Mais là, non.

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

Nous on a patienté et tu sais ce qu'on a eu? On a eu ⭐⭐... 🤣😂🤣

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