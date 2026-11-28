Flamboyante en Europe, l'équipe de Monaco s'écroule en Ligue 1 puisque l'ASM n'a plus gagné en Championnat depuis sa victoire contre Lens le 18 septembre. Face à Lyon, dimanche soir, le club de la Principauté va devoir composer sans six joueurs majeurs, dont Paris Brunner.

Filipe Luis n'est pas en danger à Monaco, mais le nouvel entraîneur de l'ASM le sait, tout peut aller très vite dans le football. A la veille d'un déplacement au Groupama Stadium qui n'est jamais facile, le technicien brésilien se veut donc prudent, surtout que pour cette rencontre face à l'Olympique Lyonnais, il va devoir se passer de six joueurs : Stanis Idumbo, Ansu Fati, Aleksandr Golovin, Philipp Köhn, Mohammed Salisu et Paris Brunner. De quoi forcément s'inquiéter pour une formation qui n'arrive plus à gagner en Ligue 1 depuis deux mois. Filipe Luis l'a reconnu à la veille du match contre Lyon, il s'attend à une rencontre compliquée pour son équipe, même s'il garde tout de même confiance.

Monaco sait que ce sera dur à Lyon

Honnêtement, nous devons seulement penser au match et aux trois points qui sont en jeu, et ne pas réfléchir à notre place au classement, qui n’est pas bonne en effet. Mais le championnat est un marathon, ce qui veut dire que nous ne devons uniquement nous concentrer sur la façon dont nous pouvons gagner cette rencontre et ne pas regarder le reste. Nous devons être 100% focus là-dessus », a d’abord prévenu le technicien de Monaco avant d’évoquer plus précisément le choc face à », a d’abord prévenu le technicien de Monaco avant d’évoquer plus précisément le choc face à OL . Une affiche qui a souvent donné lieu à de beaux matchs.

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Face à l'Olympique Lyonnais, Filipe Luis s'attend à une grosse bataille au milieu de terrain, dont il fait le point fort de l'OL. « Ils ont changé leur coach avec le départ de Paulo Fonseca, mais je crois que la philosophie n’a pas changé. Le nouvel entraîneur, Carlos Vicens, n’a pas eu le temps de changer beaucoup de choses, même si vous pouvez déjà voir son style de jeu, avec un jeu porté sur la possession. Parfois ils mettent un faux numéro 9 en place à qui ils demandent de venir chercher les ballons à l’intérieur. Ils ont donc souvent beaucoup de joueurs dans le cœur du jeu, un peu comme ils l’ont fait contre Lille, qui était un top match en termes d’intensité et au niveau tactique. Je m’attends donc à un match difficile, comme toujours en Ligue 1, spécialement du fait de la qualité du milieu de terrain lyonnais. Nous devrons donc être dans notre meilleure forme pour l’emporter », estime l'entraîneur de l'AS Monaco.