Le PSG s'envole en tête du classement de la Ligue 1 après sa victoire contre Lorient (2-0), d'autant que Lille a été battu au Mans (2-1). A noter le triplé de Wahi contre Troyes.

Au lendemain de la défaite du Paris FC à Brest, le PSG avait l'occasion de creuser un premier écart en tête du classement de Ligue 1. Et les joueurs de Luis Enrique ne l'ont pas raté ce samedi soir lors de la réception de Lorient. Dominateurs pendant 90% du match, les Parisiens se sont imposés 2 à 0 grâce à des buts signés Mayulu (32e) et Dembélé (67e). Mais, sans une certaine maladresse des locaux, les Merlus seraient repartis avec une grosse valise du Parc des Princes. A noter toutefois sur une faute grossière de Ndjantou, qui venait de remplacer Vitinha, Lorient a bénéficié d'un penalty. Mais Baldé a manqué le cadre (86e). Fort de cette victoire, le Paris Saint-Germain compte désormais six points d'avance en tête de la L1 sur son voisin du Paris FC.

Derrière le Paris Saint-Germain, le LOSC a fait la mauvaise opération de cette 12e journée de Ligue 1. En effet, Lille a été battu (2-1) par une formation mancelle qui n'en finit pas de surprendre. Une semaine après leur victoire à Marseille, les Sarthois ont confirmé face à une autre grosse équipe du Championnat, et remontent à la treizième place du classement, eux qui il y a une semaine étaient dans la zone rouge. Battu la semaine passée à domicile par le PSG, Nice s'est ressaisi et a largement battu l'ESTAC (4-1) avec un triplé signé Elye Wahi. L'attaquant ivoirien, qui en est à deux triplés cette saison, confirme sa forme exceptionnelle à cet instant de la saison.

En bas du classement, Le Havre s'enfonce un peu plus, puisqu'à domicile, le club haut-normand a été battu (3-1) par une formation strasbourgeoise qui se donne de l'air. A noter qu'en plus, l'équipe désormais entraînée par Valérien Ismaël a fini à dix après l'expulsion logique de Samatta (49e). Avec seulement deux points pris en douze matchs, le HAC compte déjà neuf points de retard sur le barragiste, Troyes.