Buteur contre Al Sadd (2-1) mardi en Ligue des Champions asiatique, Cristiano Ronaldo se rapproche encore un peu plus des 1 000 buts en carrière. Une fois cette barre atteinte, l’attaquant d’Al-Nassr prévoit une généreuse récompense pour tous les coéquipiers côtoyés durant son parcours.

La barre symbolique se rapproche pour Cristiano Ronaldo. Ce mardi, l’attaquant d’Al-Nassr a réussi son penalty contre Al Sadd en Ligue des Champions asiatique. Le Portugais atteint ainsi les 987 buts en carrière. Le voilà maintenant à 13 unités des 1 000 réalisations tant espérées. A ce rythme, CR7 ne devrait plus tarder à réussir sa mission. C’est pourquoi le quintuple Ballon d’Or prépare déjà une récompense pour tous les coéquipiers côtoyés depuis le début son parcours chez les professionnels.

Selon une information notamment relayée par le compte X The Match Feed, Cristiano Ronaldo prévoit de leur offrir une montre de luxe. Il s’agirait plus précisément d’une Rolex GMT-Master II personnalisée. En effet, l’ancien international portugais compte leur acheter une version spéciale avec l’inscription « CR7 » sur le cadran. On parle d’un bijou d’une valeur estimée à 63 924 euros. Etant donné que Cristiano Ronaldo a croisé environ 260 coéquipiers au Sporting Portugal, à Manchester United, au Real Madrid, à la Juventus Turin, à Al-Nassr et en sélection, le total de sa facture pourrait donc avoisiner les 16,6 millions d’euros !

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