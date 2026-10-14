PSG : Daniel Riolo détruit Luis Enrique

PSG : Daniel Riolo détruit Luis Enrique

PSG
parClaude Dautel
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Luis Enrique a pris une position forte face aux accusations dont Manchester City est l'objet. Pour Daniel Riolo, les propos de l'entraîneur du PSG sont tout simplement scandaleux.
Ce n'est pas une nouveauté, le journaliste vedette de RMC n'aime pas Luis Enrique. Et même si les deux victoires du Paris Saint-Germain en Ligue des champions ont incité Daniel Riolo à baisser d'un ton, il a bondi en entendant l'entraîneur espagnol du PSG avant le match de ce mercredi contre Manchester City dire que « les trophées gagnés sur le terrain restent sur le terrain » et qu'il « espère que ça va bien se terminer pour City ». Dans l'After, notre confrère a crié au scandale et s'en est pris très brutalement à Luis Enrique dont il estime la position indéfendable face à ce qui est un énorme scandale en Angleterre. Fidèle à ses habitudes, Daniel Riolo n'y est pas allé avec le dos de la cuillère contre celui qu'il avait surnommé à une époque Gifi, en référence au slogan de cette marque qui vante « les idées de génie ».

Riolo et Luis Enrique, ce n'est pas l'amour

Dans la foulée de la conférence de presse de Luis Enrique, le journaliste a donc sorti l'artillerie lourde. « C’est scandaleux. Non mais vraiment, c'est scandaleux. Comment un entraîneur de ce niveau peut sortir une énormité pareille ? "Ce qui est gagné sur le terrain reste sur le terrain ». Mais ça veut dire quoi ? Si demain une équipe aligne onze mecs dopés mais qu’ils courent plus vite sur le terrain, c'est mérité ? Là, on parle de soupçons de dopage financier massif pendant des années. Si tu achètes des joueurs avec de l'argent que tu n'as pas le droit d'injecter, ton avantage, il est construit avant de rentrer sur la pelouse ! En disant "j'espère que ça va bien se terminer pour City", il crache au visage de tout le football anglais. Des légendes comme Steven Gerrard, Jamie Carragher ou Roy Keane qui disent : "Si la triche est avérée, les titres doivent leur être retirés". Et lui, pépère en conf de presse, il dit : "Non, j’espère qu’ils n’auront rien". Mais pour qui il roule ? Pourquoi il s’aventure là-dedans ? », fulmine Daniel Riolo avant d’aller plus loin.
Car Daniel Riolo ne comprend pas pourquoi Luis Enrique a pris cette position. « Il y a une différence monumentale entre ne pas accuser et venir publiquement leur souhaiter que tout s'arrange. La base de la communication dans ces cas-là, c'est d'avoir de la pudeur et de dire : "Il y a une enquête en cours, ce n'est pas mon rôle d'en parler, laissons les instances et la justice faire leur travail". Point barre ! Tu bottes en touche poliment. Mais là, il prend fait et cause pour City ! C'est une faute lourde de communication, c'est indéfendable », a répété le journaliste de RMC.
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