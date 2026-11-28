Auteur d'un quintuplé avec le RC Lens contre Angers, Abdallah Sima a obtenu un 10 sur 10 sur L'Equipe. L'attaquant des Sang et Or est le 21e footballeur de l'histoire à réussir à avoir la note parfaite dans le quotidien sportif.

Ce n'est pas le record absolu puisque le légendaire attaquant messin Tony Kurbos avait signé un sextuplé contre Nîmes en 1984, mais il n'empêche qu'Abdallah Sima a réalisé un authentique exploit en marquant 5 buts lors de la victoire lensoise face au SCO. Positionné à la pointe de l'attaque des Sang et Or par Didier Digard, l'international sénégalais a frappé très fort. Un exploit tellement marquant que dans L'Equipe, Abdallah Sima a obtenu la note parfaite, à savoir 10. « Sans lui, où en serait Lens ? Auteur d'un quintuplé, il a tout fait devant, le seul attaquant à son niveau. Il marque notamment son premier but en fermant son pied après avoir récupéré la balle (43e). Il a sans cesse harcelé la défense, travaillé, offert des solutions et enchaîné les buts : tir d'un croisé (64e), à la conclusion d'une percée d'Udol (70e), costaud à la réception d'un centre de Thauvin (76e) et pour finir une reprise de la tête en lucarne (81e). Il est sorti quelques minutes plus tard, célébré par son entraîneur Didier Digard et les supporters de Lens qui avaient fait le déplacement », écrit le quotidien sportif.

Le joueur de Lens entre dans un cercle très fermé

Abdallah Sima est le 21e footballeur à qui L'Equipe attribue un 10 sur 10 après un match. La liste des heureux élus contient des joueurs qui sont entrés dans l'histoire et d'autres apparus grâce à un exploit. Les 20 autres joueurs avec cette note sont Federico Valverde pour son triplé contre Manchester City, Joao Neves, auteur également de trois buts somptueux avec le PSG contre Toulouse, Désiré Doué pour sa copie en finale de la Ligue des champions contre l’Inter, Donovan Leon auteur de 11 arrêts inouis lors d’un 0-0 d’Auxerre contre le PSG, Ademola Lookman qui a signé les trois buts de l’Atalanta en finale de la C3 en 2024 contre Leverkusen, Erling Haaland, auteur d’un quintuplé contre Leipzig en 2023, Dominik Livakovic, le gardien de but de la Croatie lors du quart de finale du Mondial 2022 contre le Brésil, Erling Haaland pour un triplé contre Man Utd en 2023, Alban Laffont avec Nantes contre le PSG, Kylian Mbappé pour son quadruplé contre le Kazakhstan en 2021, Serge Gnabry avec le Bayern lors du 2-7 infligé à Tottenham en 2020, Lucas qui a signé un triplé contre l’Ajax et qui a qualifié Tottenham pour la finale de la C1 en 2019.

On trouve aussi Dusan Tadic qui a contribué à la qualification de l’Ajax contre le Real en 2019, Neymar qui a marqué quatre buts et fait deux pases décisives avec le PSG contre Dijon en 2018, Carlos Eduardo, auteur du dernier quintuplé avant celui de Sima, c’était avec Nice contre Guingamp en 2015, Robert Lewandowski, dont le quadruplé pour Dortmund avait éliminé le Barça en 2013, Lionel Messi a deux fois 10 avec le Barça, c’était contre Leverkusen en 2012 et Arsenal en 2010, Lars Windfeld, le gardien de but d’Aarhus qui avait écœuré Nantes en C3 en 1998, Oleg Salenko, joueur de l’équipe de Russie, auteur d’un quintuplé contre le Cameroun lors du Mondial 1994, Franck Sauzée avec l’équipe de France espoirs en finale de l’Euro 1988 contre la Grèce et enfin Bruno Martini, le gardien de cette même équipe, toujours lors de cette finale.