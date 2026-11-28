Rennes : Brice Samba absent plusieurs semaines ?
Samba souffre depuis plusieurs semaines
Lire aussi
Fil Info
Derniers commentaires
Pourtant... dans un commentaire, il a bien avoué être un supporter du PSG depuis 7/8 ans. Ça ne s'invente pas !
Tu en es encore là ?! Quelle tristesse.
Ah bon ? Et l'om contre le Mans ? Aucune excuse normalement et pourtant...
Non seulement, tu n'es pas intelligent... mais en plus... tu es un mytho. C'est vrai qu'il y en a beaucoup ici... des mythos. Tu vas te plaire ici !... Toi le mytho parmi les mythos. Tu vas vite te faire des potes ici. Mdr
Ah tiens !... Maintenant... je découvre que je suis raciste. Mdr Franchement... tu devrais voir un spécialiste. Déjà que tu te fais des films dans ta tête, alors là... tu es vraiment à la ramasse. ^^
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|29
|12
|9
|2
|1
|27
|12
|15
|23
|12
|7
|2
|3
|21
|11
|10
|21
|12
|6
|3
|3
|20
|12
|8
|21
|12
|6
|3
|3
|15
|10
|5
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|20
|12
|6
|2
|4
|21
|16
|5
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|17
|12
|5
|2
|5
|23
|18
|5
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|12
|4
|4
|4
|10
|11
|-1
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|14
|12
|3
|5
|4
|17
|22
|-5
|13
|12
|4
|1
|7
|21
|24
|-3
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|11
|12
|3
|2
|7
|11
|22
|-11
|8
|12
|2
|2
|8
|11
|28
|-17
|2
|12
|0
|2
|10
|11
|28
|-17