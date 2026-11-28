Souffrant à la hanche, Brice Samba, le gardien du Stade Rennais, sera probablement forfait pour le déplacement du club breton dimanche à Toulouse. L'absence du portier rennais pourrait être plus longue que prévue.

Contesté par les supporters rennais, qui estiment que ses prestations sont indignes de son rang, et des 14 millions d'euros dépensés pour le faire venir de Lens en janvier 2025, Brice Samba ne devrait pas dans le groupe breton pour la rencontre à Toulouse. Cependant, il ne s'agit pas d'un choix technique de Sébastien Tambouret, l'entraîneur intérimaire nommé après le limogeage de Franck Haise, car ce dernier a annoncé que son gardien de but souffrait à la hanche. A priori, selon Ouest-France, c'est Kilian Belazzoug qui devrait donc être titularisé dans les cages rennaises à l'occasion du match face au TFC. Pour en revenir à Brice Samba, ce souci à la hanche est récurrent et il pourrait déboucher sur une décision radicale.

Samba souffre depuis plusieurs semaines

L'Equipe affirme en effet que Brice Samba souffre à la hanche depuis plusieurs semaines, et qu'il se ressent de ce problème lors de certains gestes. La douleur est telle que le quotidien sportif affirme que le gardien de but de 32 ans pourrait être contraint de se faire opérer de cette hanche douloureuse. Si c'est le cas, alors Samba sera éloigné des terrains pour plusieurs matchs. La décision concernant cette opération n'a pas encore été prise selon le quotidien sportif, mais forcément cela n'arrive pas au meilleur moment pour Brice Samba. A côté de la plaque depuis le début de la saison, Brice Samba a perdu sa place de remplaçant en équipe de France, Zinedine Zidane ne l'ayant pas convoqué lors de deux trêves internationales de septembre et octobre.

Il est vrai que s'il n'est pas à 100% physiquement en raison de cette douleur, le gardien de but rennais a des circonstances atténuantes. Du côté du Roazhon Parko, les propriétaires du club doivent espérer que tout cela peut se régler rapidement afin que Brice Samba revienne à son meilleur niveau. Car malgré les critiques, si l'ancien Lensois retrouve toutes ses qualités, alors Rennes aura fait une belle affaire.