Le Real battu, Bellingham expulsé
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Le fameux ogre qui doit refaire trembler l'Europe
Sergio : Tu n'as pas découvert que tu es raciste comme tu n'as pas découvert que tu es débile, et ce n'est pourtant pas faute de te le répéter par beaucoup sur le site. Nombreux sont ici ceux qui souvent te disent d'aller te faire soigner, et tu me dis que je devrais voir un spécialiste ? Ha, ha, ha. Je t'ai déjà dit et je te répète la citation de Philippe Geluck, citation qui te va à merveille : "La mort, c'est un peu comme la connerie. Le mort, lui, il ne sait pas qu'il est mort... ce sont les autres qui sont tristes. Le con c'est pareil". Tu es irrécupérable le débile joyeux, toujours mort de rire.
Dommage... pourtant... Kylian Mbappé était tout proche d'en mettre un deuxième pour égaliser. Hélas... Bellingham s'est fait expulser pour avoir simulé une faute dans la surface de réparation adverse. Bref... en passant, Kylian Mbappé marque encore.
Pourtant... dans un commentaire, il a bien avoué être un supporter du PSG depuis 7/8 ans. Ça ne s'invente pas !
Tu en es encore là ?! Quelle tristesse.
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