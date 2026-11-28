Sale soirée pour l'équipe de José Mourinho qui risque de se retrouver à six points du FC Barcelone à la fin de cette 14e journée après leur défaite à domicle contre Alavés (1-2). Et Madrid sera en plus privé de Jude Bellingham au prochain match, le joueur ayant été expulsé en fin de match.

Cette fois il n'y a pas eu de miracle pour la formation de José Mourinho qui avait pris l'habitude de remonter au score et de s'imposer en fin de match. Mené 0-2 alors que l'on venait d'atteindre l'heure de jeu, le Real a réduit le score par l'inévitable Mbappé (1-2, 69e) et pensait bénéficier d'un penalty pour égaliser à la 88e. Mais après avoir visionné la VAR, l'arbitre annulait le penalty et donnait un carton jaune à Bellingham, coupable d'une simulation dans la surface. Déjà averti, le joueur anglais voyait rouge et laissait ses coéquipiers à dix. C'en était trop pour Madrid qui, après cette défaite contre Alavès, est désormais troisième de Liga avec trois points de retard sur le Barça qui se déplace dimanche à la Corogne.