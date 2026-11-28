A partir de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille travaillera de nouveau avec Adidas. La marque aux trois bandes va augmenter les revenus du club phocéen qui va néanmoins subir une rétrogradation par rapport à son contrat actuel avec Puma.

L’Olympique de Marseille n’a encore rien officialisé, mais plusieurs sources confirment qu’Adidas redeviendra bien son équipementier à partir de la saison prochaine. Le club phocéen va mettre fin à sa collaboration avec Puma pour reprendre son histoire avec l’autre société allemande. En pleine crise financière, le pensionnaire du Vélodrome va en profiter pour augmenter ses revenus puisque le futur partenariat va lui rapporter jusqu’à 35 millions d’euros par an, contre les 20-25 millions d’euros annoncés pour le bail actuel.

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Autant dire que cette opération fait le bonheur de l’Olympique de Marseille. Et ce malgré la rétrogradation qu’implique ce changement d’équipementier. Spécialisé dans la révélation des futurs maillots, le site de Footy Headlines nous apprend que le club de Frank McCourt n’intégrera pas la meilleure catégorie d’Adidas. Les Marseillais seront relégués à l’échelon juste en dessous, au même niveau que d’autres équipes comme l’Ajax Amsterdam, l’AS Rome, Newcastle et le Celtic Glasgow. Toutes ces formations vont notamment profiter de maillots de match sur mesure et de collections rétro. Mais elles ne bénéficieront pas des privilèges accordés aux six clubs de l’élite d’Adidas.

Cette première catégorie nommée « Global Elite » est effectivement composée du Real Madrid, de Manchester United, d’Arsenal, du Bayern Munich, de Liverpool et de la Juventus Turin. A noter que l’Olympique de Marseille est actuellement considéré à ce niveau chez Puma (« Elite A »), au même titre que Manchester City, le Milan AC, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig. Pas de quoi remettre en question le deal passé avec Adidas, considéré comme le partenaire historique des Olympiens.