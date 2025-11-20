Le PSG n’a qu’un joueur à recruter en janvier

Le PSG hésite à se renforcer cet hiver malgré les nombreux problèmes de joueurs blessés. Il suffirait pourtant d'une seule arrivée pour faire une très bonne affaire.

Luis Enrique l’a montré l’été dernier, il n’est pas fan des grands changements au sein de son effectif quand tout va bien. Sauf que la première partie de saison l’a montré, son groupe reste très juste sur le plan quantitatif pour faire face aux défis. Certes, les jeunes ont bien pris la relève, mais à force de tirer sur la corde, les blessures sérieuses se multiplient et forcément la force collective du PSG en fait les frais.

Cela s’est encore très peu ressenti dans les résultats, mais Paris s’en sort bien souvent à l’expérience ou au talent dans les derniers instants des matchs, notamment en Ligue 1, se montrant bien moins impérial que la saison passée. La crainte est que cela ne suffise pas dans les gros matchs européens où les solutions manquent, comme ce fut le cas contre le Bayern Munich récemment.

Recruter de nombreux joueurs pour faire souffler les titulaires, Pierre Ducrocq n’y croit pas. Le consultant de Ici Paris le fait savoir, le mercato pourrait très bien se résumer au recrutement d’un seul joueur. Il s’agit de Maghnès Akliouche, le nouvel international français.

Akliouche, une recrue en bonne intelligence au PSG

« Moi, je ne change pas grand chose à l’équipe. Je rajoute un joueur, c’est Akliouche. Je ne veux pas gêner les autres. Donc tu prends un garçon qui te permet de t’offrir le droit qu’il progresse et qu’il prenne une place au bout d’un moment. Et au départ, il va accepter d’avoir le rôle qu’il aura et de jouer ce qu’il y a à jouer. Et pas plus. Si le garçon est intelligent en terme d’état d’esprit, ça c’est au PSG de le voir, et qu’il veut s’adapter à ça. Travailler pendant six mois, un an et demi dans ces conditions-là, et après passer un cap, c’est top », a livré l’ancien milieu de terrain du club parisien, persuadé qu’il y a un gros coup à faire cet hiver comme ce fut le cas il y a un an avec Khvicha Kvaratskhelia.