PSG : Campos confirme la mauvaise foi de Mbappé

Domage car les coupes d'Europe plus la ligue 1 ça permettrait a canal de proposer tous les matchs pour une même équipe
Faux le jaloux é rageux c 3 car tu konè ke dale en médecine é au foot à part d'être footix lui ô moins connaît son métier
"L'avantage de Mbappé est qu'il a bénéficié d'une exposition médiatique beaucoup plus importante " Pas sûr que ce soit un avantage. On en a vu un paquet qui, une fois médiatisé, sont rentrés dans le rang...
Comment pourrait on lui en vouloir, il défend son pays et c'est tout en son honneur. Pour lui , et quelque soit ce que nous puissions en penser, ça restera une attaque en règle de son pays. Courage à toi , tes amis et ta famille
Un tissus d'inepties. Tu es clairement sous influence de la propagande russophile (celle d'extrême droite en l'occurence). Entre incompréhensions (tu confonds "pertes" et "tués", alors même que j'ai explicitement donné les chiffres des deux), opposition stérile (comme refaire l'Histoire de la WWII en parlant de 1941 quand je parle de 1940) et affirmations invérifiables, notamment les procès d'intentions. Dans le Donbass, la guerre civile a éclaté parce que Moscou avait envoyé des soldats et de l'équipement pour encourager le séparatisme. C'était tout bénef pour Putin: soit les séparatistes prenaient le contrôle, soit c'était la guerre et celle ci fournissait un prétexte d'intervention à Moscou, surtout requalifiée en un prétendu "massacre" (qualification débunkée depuis des années notamment par l'ONU)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
