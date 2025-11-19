ICONSPORT_160468_0060
Kylian Mbappé

PSG : Campos confirme la mauvaise foi de Mbappé

PSG19 nov. , 17:30
parHadrien Rivayrand
7
Le PSG et Kylian Mbappé sont en guerre depuis le départ du joueur français au Real Madrid. Les deux parties se demandent désormais des sommes folles pour régler leur conflit.
Le Paris Saint-Germain aurait sans doute aimé que ses adieux avec Kylian Mbappé se fassent différemment. Le joueur français également. Mais force est de constater que les deux parties ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Kylian Mbappé souhaite d'ailleurs que les champions d'Europe s'acquittent de leurs dettes à son égard, demandant près de 260 millions d'euros au total au PSG. Comme raisons évoquées : du harcèlement moral ou encore le non-versement de primes. A ce sujet, le Paris Saint-Germain est catégorique, Kylian Mbappé fait preuve de mauvaise foi et avait renoncé aux primes qu'il demande.

Luis Campos clé dans le procès Mbappé vs PSG ? 

Dans son livre De l'Enfer au Paradis, Fabrice Hawkins dévoile notamment que Luis Campos, qui était à la réunion du 12 août 2023 où Kylian Mbappé et la direction sportive du PSG étaient présents pour trouver un accord pour la réintégration du joueur alors qu'il voulait quitter libre la capitale, a été sollicité pour témoigner par écrit sur le sujet en septembre 2024. Le conseiller sportif parisien affirme notamment que Kylian Mbappé s'était dit prêt à renoncer à certaines de ses primes. Une décision qui l'avait fait sortir du loft dans lequel il était placé jusque-là. Mais voilà, dans le litige qui l'oppose à Paris depuis quelque temps, le champion du monde 2018 affirme n'avoir jamais renoncé à ses primes. Ce sera désormais à la justice française de trancher. 

Lire aussi

PSG : Leonardo déballe tout sur Kylian MbappéPSG : Leonardo déballe tout sur Kylian Mbappé
On connaitra le verdict du litige entre Mbappé et le PSG le 16 décembre prochain. A noter que dans cette affaire, les pensionnaires du Parc des Princes demandent de leur côté 440 millions d'euros au joueur du Real Madrid.
7
Derniers commentaires

TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non

Domage car les coupes d'Europe plus la ligue 1 ça permettrait a canal de proposer tous les matchs pour une même équipe

Le Qatar et le PSG, le médecin des Bleus pète un plomb

Faux le jaloux é rageux c 3 car tu konè ke dale en médecine é au foot à part d'être footix lui ô moins connaît son métier

Edf : Mbappé est loin du Top5 des joueurs français

"L'avantage de Mbappé est qu'il a bénéficié d'une exposition médiatique beaucoup plus importante " Pas sûr que ce soit un avantage. On en a vu un paquet qui, une fois médiatisé, sont rentrés dans le rang...

« La Russie est un État terroriste », Zabarnyi dénonce

Comment pourrait on lui en vouloir, il défend son pays et c'est tout en son honneur. Pour lui , et quelque soit ce que nous puissions en penser, ça restera une attaque en règle de son pays. Courage à toi , tes amis et ta famille

« La Russie est un État terroriste », Zabarnyi dénonce

Un tissus d'inepties. Tu es clairement sous influence de la propagande russophile (celle d'extrême droite en l'occurence). Entre incompréhensions (tu confonds "pertes" et "tués", alors même que j'ai explicitement donné les chiffres des deux), opposition stérile (comme refaire l'Histoire de la WWII en parlant de 1941 quand je parle de 1940) et affirmations invérifiables, notamment les procès d'intentions. Dans le Donbass, la guerre civile a éclaté parce que Moscou avait envoyé des soldats et de l'équipement pour encourager le séparatisme. C'était tout bénef pour Putin: soit les séparatistes prenaient le contrôle, soit c'était la guerre et celle ci fournissait un prétexte d'intervention à Moscou, surtout requalifiée en un prétendu "massacre" (qualification débunkée depuis des années notamment par l'ONU)

