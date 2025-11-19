PSG : Campos confirme la mauvaise foi de Mbappé

Le PSG et Kylian Mbappé sont en guerre depuis le départ du joueur français au Real Madrid. Les deux parties se demandent désormais des sommes folles pour régler leur conflit.

Le Paris Saint-Germain aurait sans doute aimé que ses adieux avec Kylian Mbappé se fassent différemment. Le joueur français également. Mais force est de constater que les deux parties ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Kylian Mbappé souhaite d'ailleurs que les champions d'Europe s'acquittent de leurs dettes à son égard, demandant près de 260 millions d'euros au total au PSG . Comme raisons évoquées : du harcèlement moral ou encore le non-versement de primes. A ce sujet, le Paris Saint-Germain est catégorique, Kylian Mbappé fait preuve de mauvaise foi et avait renoncé aux primes qu'il demande.

Luis Campos clé dans le procès Mbappé vs PSG ?

Dans son livre De l'Enfer au Paradis, Fabrice Hawkins dévoile notamment que Luis Campos, qui était à la réunion du 12 août 2023 où Kylian Mbappé et la direction sportive du PSG étaient présents pour trouver un accord pour la réintégration du joueur alors qu'il voulait quitter libre la capitale, a été sollicité pour témoigner par écrit sur le sujet en septembre 2024. Le conseiller sportif parisien affirme notamment que Kylian Mbappé s'était dit prêt à renoncer à certaines de ses primes. Une décision qui l'avait fait sortir du loft dans lequel il était placé jusque-là. Mais voilà, dans le litige qui l'oppose à Paris depuis quelque temps, le champion du monde 2018 affirme n'avoir jamais renoncé à ses primes. Ce sera désormais à la justice française de trancher.

Lire aussi PSG : Leonardo déballe tout sur Kylian Mbappé

On connaitra le verdict du litige entre Mbappé et le PSG le 16 décembre prochain. A noter que dans cette affaire, les pensionnaires du Parc des Princes demandent de leur côté 440 millions d'euros au joueur du Real Madrid.