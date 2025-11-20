ICONSPORT_276721_0024

Vinicius au PSG, la facture est monumentale

PSG20 nov. , 8:00
parMehdi Lunay
3
L'avenir de Vinicius au Real Madrid reste incertain. Déclassé depuis la venue de Xabi Alonso et surtout celle de Kylian Mbappé, le Brésilien n'a pas encore prolongé. Les Merengue anticipent déjà son possible transfert et son prix de vente.
Il y a un peu plus d'un an, Vinicius Jr était vu comme le meilleur joueur du monde par son club et par de nombreux passionnés de football. L'ailier brésilien du Real Madrid échouait finalement à la deuxième place du Ballon d'Or derrière Rodri. Son président Florentino Perez n'a pas digéré ce choix et c'est bien pire pour Vinicius. La star auriverde est moins impliquée qu'avant et elle est moins décisive dans les grands matchs. De quoi lui faire perdre son statut de leader du vestiaire au profit de Kylian Mbappé. Un constat qui s'est renforcé avec l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real.

Vinicius ne sera pas bradé par le Real

Le technicien espagnol n'hésite pas à régulièrement changer la position de son joueur brésilien sur le terrain. Il le fait même remplacer plus tôt que les autres stars, comme lors du dernier clasico. Un contexte négatif qui pousse Vinicius à envisager un départ. Sous contrat jusqu'en 2027, il tarde à prolonger son bail à Madrid. Il faut dire que plusieurs clubs le convoitent comme le Paris Saint-Germain, Liverpool ou la formation saoudienne d'Al-Hilal. Florentino Perez risque d'être forcé de vendre son Brésilien dès l'été prochain. Hors de question toutefois de le brader pour le président madrilène.
Selon le site Defensa Central, le patron du Real a fixé le prix de Vinicius Junior à 100 millions d'euros minimum. Une somme élevée avec une seule année de contrat restante. A voir si le PSG notamment tentera le coup. A 25 ans, l'ailier demeure toujours parmi les plus gros talents mondiaux à son poste. Avec 5 buts et 4 passes décisives cette saison, il reste un élément efficace. En plus, il bénéficie d'une forte popularité mondiale. Un facteur médiatique qui ne laisse jamais insensible la direction parisienne.
V. Júnior

V. Júnior

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

Friendly International

Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs12
Buts5
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_276526_0259
OM

Une défaite et tout sera fini, il prévient l'OM

ICONSPORT_256203_0202 (1)
PSG

Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

Fil Info

15:00
Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real
14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu

Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading