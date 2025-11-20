Vinicius au PSG, la facture est monumentale

L'avenir de Vinicius au Real Madrid reste incertain. Déclassé depuis la venue de Xabi Alonso et surtout celle de Kylian Mbappé, le Brésilien n'a pas encore prolongé. Les Merengue anticipent déjà son possible transfert et son prix de vente.

Il y a un peu plus d'un an, Vinicius Jr était vu comme le meilleur joueur du monde par son club et par de nombreux passionnés de football. L'ailier brésilien du Real Madrid échouait finalement à la deuxième place du Ballon d'Or derrière Rodri. Son président Florentino Perez n'a pas digéré ce choix et c'est bien pire pour Vinicius. La star auriverde est moins impliquée qu'avant et elle est moins décisive dans les grands matchs. De quoi lui faire perdre son statut de leader du vestiaire au profit de Kylian Mbappé. Un constat qui s'est renforcé avec l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real.

Vinicius ne sera pas bradé par le Real

Le technicien espagnol n'hésite pas à régulièrement changer la position de son joueur brésilien sur le terrain. Il le fait même remplacer plus tôt que les autres stars, comme lors du dernier clasico . Un contexte négatif qui pousse Vinicius à envisager un départ. Sous contrat jusqu'en 2027, il tarde à prolonger son bail à Madrid. Il faut dire que plusieurs clubs le convoitent comme le Paris Saint-Germain , Liverpool ou la formation saoudienne d'Al-Hilal. Florentino Perez risque d'être forcé de vendre son Brésilien dès l'été prochain. Hors de question toutefois de le brader pour le président madrilène.

Selon le site Defensa Central, le patron du Real a fixé le prix de Vinicius Junior à 100 millions d'euros minimum. Une somme élevée avec une seule année de contrat restante. A voir si le PSG notamment tentera le coup. A 25 ans, l'ailier demeure toujours parmi les plus gros talents mondiaux à son poste. Avec 5 buts et 4 passes décisives cette saison, il reste un élément efficace. En plus, il bénéficie d'une forte popularité mondiale. Un facteur médiatique qui ne laisse jamais insensible la direction parisienne.