Le PSG, l'Europe est sous le choc

PSG18 sept. , 8:00
parGuillaume Conte
Le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'Atalanta Bergame. Pas vraiment une surprise mais un message envoyé à toute l'Europe qui secoue déjà ses futurs adversaires. 
Et si Luis Enrique avait raison ? « Est-ce qu'il y a eu un déclic grâce au premier sacre en Ligue des champions ? Pour moi, c'est plus difficile de gagner la première que la deuxième ou la troisième », avait lancé l’entraineur du PSG avant le match face à Bergame. Malgré des absences et une fatigue légitime, Paris n’a fait qu’une bouchée de l’Atalanta ce mercredi soir au Parc des Prince avec une victoire 4-0. Et encore, c’est un tarif minimum si on se rappelle du pénalty manqué par Bradley Barcola et des parades de Marco Carnesecchi en début de match. Une telle facilité à démontrer sa supériorité et à transformer sa confiance en buts et en victoires, voilà qui impressionne. 
C’est le cas dans toute l’Europe ce jeudi, au lendemain du succès 4-0 du PSG. Pour la BBC, Paris est bien parti pour être le principal prétendant à sa succession. « Sans Dembélé, sans Doué, le PSG a fait un départ parfait dans la compétition avec une victoire enthousiasmante. Lucas Chevalier n’a quasiment rien eu à faire du match pour la formation de Luis Enrique, déjà en très grande forme et qui semble se trouver les yeux fermés », a confié la radio anglaise. 
En Italie, c’est le consultant ancien joueur et entraineur Carmine Gautieri qui a résumé l’écart abyssal entre le PSG et les autres clubs. « La défaite de l’Atalanta est normale. Le PSG a des joueurs de grande qualité et des jeunes joueurs prometteurs. C’est l’une des équipes les plus fortes au monde. Les équipes comme le PSG, ce sont celles qui vont au bout », a prévenu Gautieri sur TMW. 

