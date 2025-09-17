ICONSPORT_271025_0265
PSG

Le PSG met une fessée à l'Atalanta, l'OM jubile

Ligue des Champions17 sept. , 23:25
parCorentin Facy
Le Paris Saint-Germain n’a pas fait de détails face à l’Atalanta Bergame ce mercredi soir au Parc des Princes (4-0). Une affiche suivie de près à Marseille, qui affrontera aussi le club italien.
Largement favori, le PSG a assumé son statut sans trembler face à l’Atalanta ce mercredi soir en Ligue des Champions. Devant au score dès la 3e minute, le champion d’Europe a déroulé et s’est tranquillement imposé 4-0 au Parc des Princes. Dès le premier match, l’équipe de Luis Enrique dégage l’impression qu’elle est un grand favori à sa succession. Du côté de Marseille, on regardait cette rencontre avec une grande attention.
D’abord car l’OM affronte le PSG dimanche soir en Ligue 1… mais pas uniquement. Et pour cause, les hommes de Roberto De Zerbi affronteront eux aussi l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Ce sera lors de la 4e journée au Vélodrome, après avoir affronté l’Ajax et le Sporting. Et du côté des supporters de l’OM, on est convaincu après le naufrage du club italien au Parc des Princes que les coéquipiers de Mason Greenwood auront un gros coup à jouer lors de la réception de l’Atalanta.

L'OM affrontera l'Atalanta le 5 novembre

« Équation simple pour l'OM, ne pas gagner à la maison contre L'Atalanta --> ça dégage de la LDC », « L’Atalanta est cata », « J’en veux 4 minimum contre ces cotorep de l’Atalanta @OM_Officiel merci d’avance » ou encore « L’Atalanta c’est largement prenable pour l’OM » peut-on lire sur X. Indirectement, le PSG a donc donné de gros motifs d’espoirs à son principal rival pour la suite de sa campagne de Ligue des Champions. Même s’il convient de rester prudent, car le visage de cet Atalanta a bien le temps de changer d’ici son déplacement au Vélodrome le 5 novembre prochain.

Ligue 1

21 septembre 2025 à 20:45
Olympique Marseille
20:45
Paris Saint Germain
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

