Gonçalo Ramos

PSG : Gonçalo Ramos égale Kylian Mbappé

PSG17 sept. , 23:03
parCorentin Facy
Remplaçant malgré les forfaits d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Gonçalo Ramos a fait honneur à son statut de joker de luxe en marquant le quatrième but du PSG dans le temps additionnel.
Pas fan de son profil pour démarrer, Luis Enrique n’en reste pas moins convaincu que Gonçalo Ramos est précieux en tant que joker de luxe. L’entrée en jeu de l’international portugais face à l’Atalanta Bergame va conforter l’entraîneur du PSG dans cette idée. Entré en jeu en début de seconde période, l’ancien buteur du Benfica Lisbonne a encore marqué. Profitant d’un cadeau de la défense italienne, Ramos a inscrit le quatrième but du Paris Saint-Germain.
C’est son 16e but après être entré en cours de jeu. Il égale Kylian Mbappé comme meilleur remplaçant-buteur de l’histoire du club toutes compétitions confondues, nous apprend ce mercredi soir Opta. Une statistique honorable mais qui ne suffira sans doute pas à consoler Gonçalo Ramos, dont le visage fermé ce mercredi au Parc des Princes semblait traduire une certaine frustration d’avoir démarré sur le banc au profit de Senny Mayulu malgré les forfaits de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé.

