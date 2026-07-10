Bidstrup

L’OL tient un phénomène, ce n’était pas du vent

OL10 juil. , 11:00
parEric Bethsy
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Lors du match amical remporté face à Mâcon (5-2) mercredi, Mads Bidstrup a fait ses débuts avec l’Olympique Lyonnais. Une première encourageante qui confirme la réputation du milieu danois.
Rémi Himbert n’est pas le seul aperçu à son avantage contre les amateurs de Mâcon (N2). Pendant que le jeune attaquant claquait un triplé, l’Olympique Lyonnais testait ses recrues pour la première fois. C’était notamment l’occasion de voir Mads Bidstrup en action. Comme tous ses coéquipiers, le Danois a disputé 45 minutes durant lesquelles il évoluait en pointe basse devant la défense, juste derrière Corentin Tolisso et Tanner Tesmann. Résultat, l’ancien joueur de Salzbourg a justifié sa réputation de marathonien.
« Il a apporté beaucoup d’énergie pour sa première, c’est un joueur qui a beaucoup d’intensité défensive et offensive », a commenté Paulo Fonseca, certain de posséder un véritable « leader » avec Mads Bidstrup. Bien évidemment, tout n’a pas été parfait et le renfort à 10 millions d’euros devra surtout développer des automatismes avec ses partenaires. « Mads a besoin de bien connaître notre jeu, même s’il a réalisé de bonnes choses dès son premier match, a nuancé l’entraîneur des Gones. Mais il a encore beaucoup à progresser, parce que les milieux sont des joueurs très importants dans notre équipe. »

Ses axes de progression

La recrue estivale ne viendra pas contredire son entraîneur et considère que « ces 45 premières minutes étaient importantes pour développer notre entente sur le terrain ». Malgré ses débuts encourageants, Mads Bidstrup sent la nécessité de « travailler notre structure d’équipe pour devenir plus compacts ». Rien d’anormal pour un nouveau venu qui apprend seulement à connaître son équipe et les consignes du Portugais. « A Lyon, je suis dans un processus d’apprentissage. Je dois travailler sur les positions avec et sans le ballon », a-t-il reconnu avant de remettre ça lors du deuxième match amical contre le FC Saint-Gall samedi.
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Je ne sais pas si je ne préfèrerai pas Garcia en AC .

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C'est quoi cette obsession OL-ENdrick? il ne reviendra pas ni en pret ni sous une autre forme, alors arretez!!

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ça sent très bon la bonne pioche .

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Direction les demies, la France ne laisse aucune chance au Maroc

Commentaire d'un énorme débile bas du front. Il est arabe alors ses parents ont profité des aides ? quoi de plus étonant qu'un vieux rastèke sudiste.

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