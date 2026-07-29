ASSE-Lausanne (18 heures) : La compo stéphanoise

ASSE-Lausanne (18 heures) : La compo stéphanoise

ASSE29 juil. , 17:46
parCorentin Facy
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ASSE-Lausanne
Match amical (non-diffusé, coup d'envoi à 18 heures)
Le onze de l'ASSE : Ndiaye - Pedro, Le Cardinal, Naïr, Old - Bernauer, Csongvai - Breum, Ballo - Duffus, Cardona
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Il fut un temps où on avait acheté un autre gardien de Toulouse..........

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Yen a qui ont compris la vanne puis tu en as qui seront laissés de côté ^^

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2 fautes dans une phrase si simple... Sinon après Aulas tu t'en prends maintenant à Zidane, t'es de plus en plus ridicule...

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