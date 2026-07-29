ASSE-Lausanne (18 heures) : La compo stéphanoise

Il ne reste plus qu'aux 55 fédérations européennes à se retirer de la CM et on verra infantino exploser
Il ne reste plus qu'aux 55 fédérations européennes à se retirer de la CM et on verra infantino exploser
Il fut un temps où on avait acheté un autre gardien de Toulouse..........
Yen a qui ont compris la vanne puis tu en as qui seront laissés de côté ^^
2 fautes dans une phrase si simple... Sinon après Aulas tu t'en prends maintenant à Zidane, t'es de plus en plus ridicule...
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🔛 Échauffement en cours pour les Verts qui défient Lausanne-Sport à 18h. Match à suivre en tweets dans quelques minutes ! Le XI stéphanois : Ndiaye - Pedro, Le Cardinal, Naïr, Old - Bernauer, Csongvai - Breum, Ballo - Duffus, Cardona ! 👥