ASSE-Lausanne (18 heures) : La compo stéphanoise

🔛 Échauffement en cours pour les Verts qui défient Lausanne-Sport à 18h. Match à suivre en tweets dans quelques minutes ! Le XI stéphanois : Ndiaye - Pedro, Le Cardinal, Naïr, Old - Bernauer, Csongvai - Breum, Ballo - Duffus, Cardona ! 👥

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