EdF : Par amour, Zidane a mis son salaire de côté

EdF : Par amour, Zidane a mis son salaire de côté

Equipe de France29 juil. , 17:30
parEric Bethsy
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Nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane avait été contacté par Philippe Diallo dès le mois de février dernier. Déterminée, la légende tricolore n’avait pas jugé nécessaire d’évoquer l’aspect salarial.
Zinédine Zidane n’avait d’yeux que pour les Bleus. Depuis son départ du Real Madrid en 2021, l’entraîneur triple vainqueur de la Ligue des Champions a refusé toutes les offres reçues. « L’équipe de France, c’est la seule chose que je voulais faire après mon expérience avec le Real Madrid », a confirmé le Français pendant sa présentation à la presse mardi. Alors au moment de rencontrer Philippe Diallo, il n’était pas question pour lui de compliquer les discussions. Zinédine Zidane souhaitait absolument parvenir à un accord avec le président de la Fédération Française de Football. A tel point que les deux hommes n’ont pas évoqué son salaire durant leur premier échange.
« Sincèrement, ce n'est pas une question d'argent, a confié Philippe Diallo dans un entretien accordé à France Inter. Moi j'ai rencontré Zinédine Zidane en février 2025, on n'a pas parlé d'argent. On a parlé d'envie, d'une fédération qui a envie que l'équipe de France gagne, et d'un joueur qui rêve en bleu. Et on n'a pas parlé d'argent. Si je refuse de révéler son salaire ? Je crois que ce n'est pas ça qu'attendent nos fans. Ce qu'ils attendent, c'est de voir Zinedine Zidane sur un banc, de voir l'équipe de France gagner et faire en sorte que l'ADN de notre équipe de France, qui est le rassemblement des Français derrière elle, puisse s'accomplir grâce à des victoires. »

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Rappelons tout de même que Zinédine Zidane a signé son contrat avant la mise en application de la nouvelle réforme. La loi sur la gouvernance du sport plafonne désormais les salaires au sein des fédérations à 450 000 euros bruts annuels. La FFF n’a donc pas eu besoin de solliciter une dérogation pour le successeur de Didier Deschamps.
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