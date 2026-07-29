L’OL en vert, le Betis Séville créé la polémique

L’OL affronte le Bétis Séville en match amical ce mercredi à 20 heures. Un match qui fait déjà beaucoup réagir sur X en raison d’une image publiée par le club espagnol sur ses réseaux sociaux.

Sixième match de préparation pour l’Olympique Lyonnais ce mercredi. L’équipe de Paulo Fonseca affronte le Bétis Séville , après avoir déjà joué contre Mâcon, Saint-Gall, le Servette, le Slavia Prague ainsi que Wolfsburg pour un bilan de 4 victoires et 1 défaite. Le niveau va monter d’un cran ce mercredi à l’occasion du match face au Bétis, l’ancien club d’un certain… Nabil Fekir. A cette occasion, le club espagnol a publié une belle affiche mettant en avant l’ex-capitaine de l’OL passé par le club andalou. Mais un détail a cependant froissé les supporters lyonnais devant ce photomontage : le logo de l’OL… en vert.

De quoi faire réagir en masse la communauté lyonnaise sous la publication du Bétis même si tout cela a évidemment été fait sur le ton de l’humour alors que l’on connaît tous en France, mais visiblement pas en Espagne, la rivalité historique avec les Verts de l’AS Saint-Etienne.

« S'il vous plaît ! Le logo de @OL ne peut pas être en vert ! Impossible », « Enlève le vert de mon logo par contre mdr », « Le logo de l’Olympique Lyonnais en vert ??? », « Le logo en vert aïe aïe aïe » ou encore « Ils ont osé mettre notre logo dans cette couleur. Merci aux joueurs de démontrer ce soir que ce n’est pas possible » peut-on lire sur X à deux heures du coup d’envoi du match amical entre l’OL et le Bétis Séville.

Une polémique qui est évidemment à prendre sur le ton de la plaisanterie même si du côté des supporters rhodaniens, certains ont vraiment eu mal aux yeux en voyant le photomontage du club andalou. Même Nabil Fekir n’aurait pas approuvé…