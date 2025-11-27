ICONSPORT_277063_0956

Le PSG lâche 50ME pour un international français

Bien installé en Equipe de France, Manu Koné s'éclate aussi dans l'entrejeu de l'AS Roma. Une évolution suivie par le Paris Saint-Germain, lequel veut tout faire pour rapatrier le milieu en Ligue 1. Une grosse offre est déjà en préparation.
Loin des lumières de la France, Manu Koné est devenu l'un des milieux français en vogue en Europe. Parti tôt de Toulouse où il n'a disputé que 14 matchs en Ligue 1, le joueur de 24 ans a explosé à Mönchengladbach en Allemagne puis à l'AS Rome en Italie. Arrivé chez les Romains en 2024, il est devenu un pion essentiel du leader actuel en Serie A. Un constat qui s'applique aussi à l'Equipe de France où Didier Deschamps lui a déjà offert 12 sélections dont la plupart dans la peau d'un titulaire.

Le PSG donne 50 ME pour Koné

Un destin magnifique qui frustre le Paris Saint-Germain. Le champion d'Europe était sur les rangs pour obtenir le transfert de Manu Koné en 2024 avant de se faire doubler par la Roma. Les Parisiens n'ont toutefois pas oublié le milieu français et ils comptent bien le récupérer rapidement. Selon le compte X PSGInside-Actus, Paris va se rapprocher du club italien au mercato avec une offre financière généreuse. Le PSG entend offrir 50 millions d'euros à la Roma pour Manu Koné.
Une somme à la hauteur du nouveau statut du joueur en Europe. Pas sûr que les Romains et leur richissime propriétaire américain Dan Friedkin cèdent aussi vite. Le Scudetto n'a jamais semblé aussi accessible pour un club sevré de championnat d'Italie depuis 2001. Par contre, cela va faire cogiter Manu Koné et peut-être séduire le natif de Colombes en région parisienne. En réussissant à Paris, le joueur de 24 ans s'installera définitivement dans le onze titulaire en Equipe de France. Surtout, il bénéficiera enfin de l'attention qu'il mérite dans l'Hexagone.
K. Kone

K. Kone

FranceFrance Âge 24 Milieu

UEFA Nations League

Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs12
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
3
