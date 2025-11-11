ICONSPORT_276928_0020

EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle

Equipe de France11 nov. , 22:00
parMehdi Lunay
1
Manu Koné a rapidement fait oublier Paul Pogba en Equipe de France. C'est l'avis de Didier Deschamps qui l'utilise beaucoup mais pas forcément de la presse française. Le milieu de l'AS Roma s'est plaint de ce mépris.
Il n'y a pas si longtemps, l'absence de Paul Pogba en Equipe de France aurait été perçu comme un drame national dans l'Hexagone. Le joueur de l'AS Monaco était un élément déterminant des Bleus lors du sacre mondial en 2018. Eloigné de la sélection depuis 2022 à cause des blessures et d'un contrôle antidopage positif, « La Pioche » a été remplacé convenablement par Didier Deschamps. Le sélectionneur a notamment lancé Manu Koné en 2024. L'ancien toulousain n'a plus quitté le groupe bleu depuis.

Manu Koné méprisé en France ?

En un peu plus d'une année, Koné a déjà accumulé 11 sélections avec l'Equipe de France. De quoi faire du joueur de 24 ans un cadre des Bleus, notamment en vue de la coupe du monde 2026. Toutefois, le milieu de l'AS Rome est-il reconnu à sa juste valeur par les journalistes français ? Didier Deschamps trouve que non, le jugeant « sous-coté » en France. Un avis franc qui est partagé par le principal intéressé.
« J'ai vu que Deschamps avait dit ça et je pense que je suis un peu d'accord. Je ne suis pas forcément le joueur mis sur le devant de la scène. Je pense que c'est un peu dû à mon départ prématuré vers l'étranger. On va dire qu'en France on ne me connaissait pas vraiment. Je pense qu'on a plus remarqué mes qualités après mes dernières sélections », a t-il lâché en conférence de presse ce mardi. Néanmoins, il a précisé qu'il était hors de question pour lui de quitter l'AS Rome pour changer ce statut. Il compte sur ses prochaines sorties en sélection pour devenir une star des Bleus. S'il poursuit sur sa lancée, notamment au prochain Mondial, Manu Koné réussira vite son pari.
K. Kone

K. Kone

FranceFrance Âge 24 Milieu

UEFA Nations League

Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs11
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276936_0013
Ligue des Champions

LdC fém. : L'OL prend la tête, le PFC frôle l'exploit

ICONSPORT_276059_0002
ASSE

L'ASSE craque, une grosse vente programmée

ICONSPORT_276732_0386
OL

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Fil Info

23:04
LdC fém. : L'OL prend la tête, le PFC frôle l'exploit
23:00
L'ASSE craque, une grosse vente programmée
22:30
Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG
21:42
L’OM plus fort que le Sénégal, Robinio Vaz va prolonger !
21:23
Pas de jour férié qui soit pour la signature d'Endrick à l'OL
21:00
Real : Mbappé et Bellingham, clash en vue
20:30
Greenwood, Kebbal, Thauvin, ce joueur du PSG les met à l'amende
20:00
« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Derniers commentaires

L’OM plus fort que le Sénégal, Robinio Vaz va prolonger !

Il aura meme sa place en equipe de france si il continu sur ce chemin.. il a raison dattendre

L1 : Le PSG trébuche, la voie est libre pour l'OM

PSG-1970, 55 ans d'existence ! 😇🙏

EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle

Manu Kone est sous côté? Non il est juste pas très bon. C'est un milieu moyen peu technique qui ne sait pas casser les lignes par ses passes. Bref, il n'apporte pas ce qu'apportait Pogba, on en est très loin

L’OM plus fort que le Sénégal, Robinio Vaz va prolonger !

je lui ai deja signalé aussi sur d'autres articles. Vaz avec l'OM c'est de la "Post" formation

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Oui puis pouquoi pas que l'OL se plaigne a la Cour Européenne des Droits de l'Homme, non c'est pas suffisant qu'ils se plaignent a Nuremberg !!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading