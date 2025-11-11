EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle

Manu Koné a rapidement fait oublier Paul Pogba en Equipe de France. C'est l'avis de Didier Deschamps qui l'utilise beaucoup mais pas forcément de la presse française. Le milieu de l'AS Roma s'est plaint de ce mépris.

Il n'y a pas si longtemps, l'absence de Paul Pogba en Equipe de France aurait été perçu comme un drame national dans l'Hexagone. Le joueur de l'AS Monaco était un élément déterminant des Bleus lors du sacre mondial en 2018. Eloigné de la sélection depuis 2022 à cause des blessures et d'un contrôle antidopage positif, « La Pioche » a été remplacé convenablement par Didier Deschamps. Le sélectionneur a notamment lancé Manu Koné en 2024. L'ancien toulousain n'a plus quitté le groupe bleu depuis.

Manu Koné méprisé en France ?

En un peu plus d'une année, Koné a déjà accumulé 11 sélections avec l'Equipe de France. De quoi faire du joueur de 24 ans un cadre des Bleus, notamment en vue de la coupe du monde 2026. Toutefois, le milieu de l'AS Rome est-il reconnu à sa juste valeur par les journalistes français ? Didier Deschamps trouve que non, le jugeant « sous-coté » en France. Un avis franc qui est partagé par le principal intéressé.

« J'ai vu que Deschamps avait dit ça et je pense que je suis un peu d'accord. Je ne suis pas forcément le joueur mis sur le devant de la scène. Je pense que c'est un peu dû à mon départ prématuré vers l'étranger. On va dire qu'en France on ne me connaissait pas vraiment. Je pense qu'on a plus remarqué mes qualités après mes dernières sélections », a t-il lâché en conférence de presse ce mardi. Néanmoins, il a précisé qu'il était hors de question pour lui de quitter l'AS Rome pour changer ce statut. Il compte sur ses prochaines sorties en sélection pour devenir une star des Bleus. S'il poursuit sur sa lancée, notamment au prochain Mondial, Manu Koné réussira vite son pari.