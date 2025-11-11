EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle

Il aura meme sa place en equipe de france si il continu sur ce chemin.. il a raison dattendre
PSG-1970, 55 ans d'existence ! 😇🙏
Manu Kone est sous côté? Non il est juste pas très bon. C'est un milieu moyen peu technique qui ne sait pas casser les lignes par ses passes. Bref, il n'apporte pas ce qu'apportait Pogba, on en est très loin
je lui ai deja signalé aussi sur d'autres articles. Vaz avec l'OM c'est de la "Post" formation
Oui puis pouquoi pas que l'OL se plaigne a la Cour Européenne des Droits de l'Homme, non c'est pas suffisant qu'ils se plaignent a Nuremberg !!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
💬 Manu Koné revient sur la déclaration de Didier Deschamps qui le qualifiait de joueur « sous-côté »