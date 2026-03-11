CL : Programme TV et résultats des 8es de finale aller

Le PSG révèle son groupe pour le match contre Chelsea

Finalement c'était WZE et même s'il a été sérieux, j'ai un problème avec lui, je sais pas. Je trouve qu'il ne progresse pas, qu'il est à fond et concentré ok mais très peu décisif et fait souvent des boulettes de placement ou la sur le deuxième but même si la passe de Nuno Mendès est dégueulasse et que Doué doit faire faute et que Marquinhos se promène avec sa charette , tu le vois courir et être en retard sur son joueur qui égalise, là, il doit lui chopper le maillot avant, faire une faute utile. Il est très bien pour dépanné quand Hakimi n'est pas là, mais je trouve qu'il na pas de vision de jeu en fait, c'est toujours passe en arrière, jamais de prise de risque alors qu'à 17/18 ans lorsqu'il arrive en bleu aussi, il allait de l'avant, prenez le ballon et remontait le ballon mais maintenant non.