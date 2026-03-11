Conference League

CL : Programme TV et résultats des 8es de finale aller

Europa Conference League12 mars , 00:00
parAlexis Rose
0
8es de finale aller de la Conférence League :
Jeudi 12 mars
18h45 : Samsunspor - Rayo Vallecano (sur Canal+ Live 6)
HNK Rijeka - Strasbourg (sur Canal+ Sport)
AZ - Sparta Prague (sur Canal+ Live 7)
Lech Poznań - FC Shakhtar Donetsk (sur Canal+ Live 8)
21h00 : Sigma Olomouc- Mayence (sur Canal+ Live 7)
Fiorentina - Raków Częstochowa (sur Canal+ Live 6)
Crystal Palace - AEK Larnaka (sur Canal+ Live 5)
NK Celje - AEK Athènes FC (sur Canal+ Live 8)
0
