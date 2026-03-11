Sa pépite affole le marché, l’ASSE fait une annonce

Révélation de l’AS Saint-Etienne, le jeune Kévin Pedro ne passe pas inaperçu. Le latéral droit des Verts a déjà pas mal de courtisans avant le mercato estival. D’où le message ferme transmis par la direction stéphanoise.

Philippe Montanier ne peut pas s’en passer. Nommé entraîneur de l’AS Saint-Etienne en février dernier, le successeur d’Eirik Horneland s’est constamment appuyé sur Kévin Pedro. Le latéral droit de 20 ans a disputé l’intégralité des matchs de Ligue 2 sous les ordres du technicien français. En réalité, l’international U19 tricolore s’est installé dans le onze depuis le début de l’année civile. Le pur produit stéphanois justifie la confiance accordée par son coach qui n’est sans doute pas près de revoir ses plans le concernant.

Samedi dernier, lors de la victoire face au Red Star (2-0), Kévin Pedro s’est encore distingué, cette fois en ajoutant son premier but en championnat. Autant dire que sa frappe dans la lucarne ne va faire qu’augmenter sa cote déjà importante. Comme indiqué mardi, le jeune talent évolue sous le regard attentif de plusieurs courtisans. Des pensionnaires de Ligue 1 comme le Stade Rennais, Strasbourg et le LOSC suivent sa trajectoire, tout comme la Real Sociedad qui a envoyé un intermédiaire superviser son match contre le Stade Lavallois (2-1) le 21 février dernier.

Aucune discussion concrète n’est évoquée pour le moment. Mais ces rumeurs laissent penser que l’AS Saint-Etienne recevra des offres pour Kévin Pedro cet été. Qu’importe, ces propositions ne seront pas étudiées. Selon les informations de But, le propriétaire des Verts Kilmer Sports Ventures n’envisage absolument pas la vente de son défenseur polyvalent. Le jeune Stéphanois fait partie du projet, surtout si le club remonte en Ligue 1 au terme de la saison. Un avertissement à prendre au sérieux, la direction ayant déjà prouvé qu’elle pouvait retenir des joueurs comme Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili.