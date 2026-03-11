LdC : Encore un exploit pour Bodo Glimt

LdC : Le PSG pulvérise Chelsea !

Dégouté de ces buts offerts dès qu'on prenait l'avantage. Mais malgré les imperfections notamment dans les passes et certains choix ,on a quand même été beaucoup plus tueurs et pressant que depuis plusieurs semaines et ca a fait la diff. Barco décisif et très bon, Dembouz is back et Kvara s'est retrouvé et de quelle manière ! Points nég on trouve Hakimi qui est cramé ca c'est inquiétant. Et Vitinha gros manque de lucidité. Z-E toujours à bader...et Safonov.....encore une fois en mode passoire mais chut il a le totem. Paris a signé un match quasi référence, on a bouffé le club qu'on vendait comme notre bourreau se basant sur la mascarade de la CDMDC, et comme souvent dos au mur et en l'outsider, on répond présents. Paris a été magique, Lucho a fermé les bouches et il va falloir encore prouver et tenir au retour où on va prendre la marée.