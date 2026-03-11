LdC : Le PSG pulvérise Chelsea !

Huitième de finale aller de la Ligue des champions

Parc des Princes

Buts : Barcola (10e), Dembélé (40e), Vitinha (74e), Kvaratskhelia (86e, 90e+4) pour le PSG ; Gusto (28e), E.Fernandez (57e) pour Chelsea

Le Paris Saint-Germain a rappelé qu'il était bien champion d'Europe en titre le temps d'une soirée. Les Parisiens ont fait parler leur réalisme et leur talent pour écraser Chelsea 5-2.

Laminé par Monaco vendredi soir, le PSG inquiétait grandement avant de retrouver Chelsea. Les Blues avaient écrasé les Parisiens 3-0 en finale du Mondial des clubs l'été dernier. Une claque qui n'avait pas traumatisé les joueurs parisiens. Ceux-ci entamaient bien le match et trouvaient la faille via Barcola. L'ancien lyonnais fusillait Jorgensen d'une belle reprise . Quelques minutes plus tard, Dembélé trouvait le poteau de Chelsea. Il fallait attendre un bon quart d'heure pour voir Chelsea réagir.

Les Londoniens prenaient constamment la défense parisienne dans son dos. Il fallait un peu de réussite au PSG pour éviter le but dans un premier temps. Finalement, Paris craquait sur un oubli défensif de Mendes et une faute de main de Safonov. En grande difficulté, le PSG reprenait les devants contre le cours du jeu sur un contre de Dembélé. Un avantage qui ne tenait que 12 minutes en seconde période. Pedro Neto accélérait et servait Enzo Fernandez pour le 2-2. Un résultat presque heureux pour les Parisiens à ce moment-là.

Néanmoins, la fin de match était folle. Jorgensen ratait une relance et offrait le ballon à Vitinha. Le lob était parfait pour le 3-2. Chelsea s'effondrait et Kvavatskhelia marquait deux buts de plus. 5-2, un résultat bien payé pour le PSG mais surtout confortable pour la manche retour mardi prochain.