LdC : Le PSG pulvérise Chelsea !

Ligue des Champions11 mars , 22:56
parMehdi Lunay
3
Huitième de finale aller de la Ligue des champions
Parc des Princes
PSG-Chelsea 5-2
Buts : Barcola (10e), Dembélé (40e), Vitinha (74e), Kvaratskhelia (86e, 90e+4) pour le PSG ; Gusto (28e), E.Fernandez (57e) pour Chelsea
Le Paris Saint-Germain a rappelé qu'il était bien champion d'Europe en titre le temps d'une soirée. Les Parisiens ont fait parler leur réalisme et leur talent pour écraser Chelsea 5-2.
Laminé par Monaco vendredi soir, le PSG inquiétait grandement avant de retrouver Chelsea. Les Blues avaient écrasé les Parisiens 3-0 en finale du Mondial des clubs l'été dernier. Une claque qui n'avait pas traumatisé les joueurs parisiens. Ceux-ci entamaient bien le match et trouvaient la faille via Barcola. L'ancien lyonnais fusillait Jorgensen d'une belle reprise. Quelques minutes plus tard, Dembélé trouvait le poteau de Chelsea. Il fallait attendre un bon quart d'heure pour voir Chelsea réagir.
Les Londoniens prenaient constamment la défense parisienne dans son dos. Il fallait un peu de réussite au PSG pour éviter le but dans un premier temps. Finalement, Paris craquait sur un oubli défensif de Mendes et une faute de main de Safonov. En grande difficulté, le PSG reprenait les devants contre le cours du jeu sur un contre de Dembélé. Un avantage qui ne tenait que 12 minutes en seconde période. Pedro Neto accélérait et servait Enzo Fernandez pour le 2-2. Un résultat presque heureux pour les Parisiens à ce moment-là.
Néanmoins, la fin de match était folle. Jorgensen ratait une relance et offrait le ballon à Vitinha. Le lob était parfait pour le 3-2. Chelsea s'effondrait et Kvavatskhelia marquait deux buts de plus. 5-2, un résultat bien payé pour le PSG mais surtout confortable pour la manche retour mardi prochain.

Champions League

11 mars 2026 à 21:00
Paris Saint Germain
Barcola10'Dembélé40'Machado Ferreira74'Kvaratskhelia86'Kvaratskhelia90'
5
2
Match terminé
Chelsea
Gusto28'Fernández57'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
K. Kvaratskhelia
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Carton jaune
88
K. Kvaratskhelia
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
88
ENTRE
A. Garnacho
ChelseaChelsea
SORT
M. Gusto
ChelseaChelsea
But
86
K. Kvaratskhelia
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Voir Les Détails Complets Du Match
3
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

