OL : Matthieu Louis-Jean prend 4 matchs de suspension

Il ne l'est que quand on se fait voler, comme contre vous. Contre Lens, ou le PFC, il ne l'était pas. Donc ce n'est pas lié au fait que l'on est dans le dur en ce moment, mais vraiment à des grosses erreurs d'arbitrages qui s'accumulent dans un sens.
Ils avaient aussi battu l'Atlético à Madrid et battu 3 / 1 Man City
Ne parlons même pas de l'arbitrage totalement pro Chelsea qui a omi plusieurs fautes et corners en plus d'épargner l'ordure de Neto après son geste intolérable sur le ramasseur de balle, alors qu'il trouve le moyen de caler un jaune à Kvara pour avoir joué aprés une faute inexistante qui l'empêche d'avoir une occaz de but. Sans ce pourri on en aurait mis 6 et ils auraient fini à 10. Cette équipe de.gros.branleurs arrogants à gerber.
Mbaye à le même profil que barcola et kvara. même dembouz sauf qu'il est une classe au dessus des autres. Donc s'ils peuvent jouer sous les ordres de luis, mbaye le peut aisément.
Dégouté de ces buts offerts dès qu'on prenait l'avantage. Mais malgré les imperfections notamment dans les passes et certains choix ,on a quand même été beaucoup plus tueurs et pressant que depuis plusieurs semaines et ca a fait la diff. Barco décisif et très bon, Dembouz is back et Kvara s'est retrouvé et de quelle manière ! Points nég on trouve Hakimi qui est cramé ca c'est inquiétant. Et Vitinha gros manque de lucidité. Z-E toujours à bader...et Safonov.....encore une fois en mode passoire mais chut il a le totem. Paris a signé un match quasi référence, on a bouffé le club qu'on vendait comme notre bourreau se basant sur la mascarade de la CDMDC, et comme souvent dos au mur et en l'outsider, on répond présents. Paris a été magique, Lucho a fermé les bouches et il va falloir encore prouver et tenir au retour où on va prendre la marée.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
Loading
Les arbitres ont, comme la VAR, validé le but victorieux de l'OM contre l'OL en toute fin de match. ➡️ l.foot01.com/F5u