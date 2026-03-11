LdC : Le Real gifle Manchester City, quelle surprise !

8e de finale aller de Ligue des Champions

Santiago Bernabeu

Buts : Valverde (20e, 27e et 42e) pour le Real Madrid

Loin d’être favori avant le coup d’envoi, le Real Madrid a frappé un grand coup dans ce 8e de finale aller de Ligue des Champions en balayant Manchester City grâce à un Federico Valverde des grands soirs (3-0).

Privé de nombreux titulaires tels que Bellingham, Rodrygo et bien sûr Mbappé, le Real Madrid se présentait très amoindri face à Manchester City ce mercredi en 8e de finale aller de Ligue des Champions. En difficulté en Liga avec 4 points de retard sur Barcelone, l’équipe d’Alvaro Arbeloa débutait pourtant la rencontre du bon pied. Capitaine et aligné à droite du milieu de terrain madrilène, Valverde profitait d’un long dégagement de Courtois et d’une mauvaise lecture du jeu de O’Reilly pour ouvrir le score. Cinq minutes plus tard, l’Uruguayen remettait ça, profitant d’une passe de Vinicius pour alourdir la marque.

La soirée basculait dans l’irrationnelle lorsque Valverde, encore lui, parvenait à mystifier Guehi d’un sombréro avant d’inscrire le troisième but juste avant la mi-temps. Après le repos, Manchester City tentait de réagir mais n’y parvenait pas malgré de grosses occasions de O’Reilly ou Haaland. Le Real pouvait aussi nourrir de gros regrets dans l’optique du match retour puisque Vinicius obtenait… et manquait un penalty à l’heure de jeu. Le résultat final (3-0) reste ultra-positif et surtout miraculeux pour le Real Madrid au vu de la dynamique des deux équipes. Il faudra une sacrée remontée de Manchester City pour se qualifier au match retour mardi soir en Angleterre.