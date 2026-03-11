PSG : La violente réponse de Kvaratskhelia à Luis Enrique

Finalement c'était WZE et même s'il a été sérieux, j'ai un problème avec lui, je sais pas. Je trouve qu'il ne progresse pas, qu'il est à fond et concentré ok mais très peu décisif et fait souvent des boulettes de placement ou la sur le deuxième but même si la passe de Nuno Mendès est dégueulasse et que Doué doit faire faute et que Marquinhos se promène avec sa charette , tu le vois courir et être en retard sur son joueur qui égalise, là, il doit lui chopper le maillot avant, faire une faute utile. Il est très bien pour dépanné quand Hakimi n'est pas là, mais je trouve qu'il na pas de vision de jeu en fait, c'est toujours passe en arrière, jamais de prise de risque alors qu'à 17/18 ans lorsqu'il arrive en bleu aussi, il allait de l'avant, prenez le ballon et remontait le ballon mais maintenant non.
Tu peux augmenter le nombre d'écran et d'utilisateurs en payant plus, va dans les paramètres tu verras.
Oui arbitrage honteux pro chelsea
Celle là je ne l'avais pas vu venir
Mbaye n'a ni le niveau de barcola ni celui de Kvara. Il est largement inférieur
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
Luis Enrique met Doué sur le banc à Monaco : il rentre, doublé. Luis Enrique met Kvara sur le banc contre Chelsea : il rentre, doublé. #PSGCHE
Kvara, c’est un lion en cage, un fauve pareil, il faut le nourrir.