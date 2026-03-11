PSG : La violente réponse de Kvaratskhelia à Luis Enrique

Luis Enrique a surpris tout le monde au moment de l’annonce des compositions d’équipe en se privant de Khvicha Kvaratskhelia au coup d’envoi face à Chelsea. Vexé, le Géorgien a effectué une entrée tonitruante.

Moins en forme que la saison dernière, Khvicha Kvaratskhelia était tout de même pressenti pour démarrer la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Chelsea ce mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions . Surprise, sur les coups de 20 heures, Luis Enrique a finalement décidé de se passer de l’international géorgien au coup d’envoi, privilégiant une attaque 100% française composée de Doué, Dembélé et Barcola. Les plans de l’entraîneur parisien semblaient parfaits en début de match avec des buts de Barcola, d’abord, préféré à Kvara à gauche, puis de Dembélé, aligné dans l’axe.

Mais l’entrée en seconde période de Khvicha Kvaratskhelia a totalement fait basculer la rencontre. Alors que le Paris SG était toujours dos à dos avec Chelsea (2-2), l’entrée de l’ancien Napolitain a tout changé. En moins de 30 minutes, Kvaratskhelia a d’abord délivré une passe décisive pleine de justesse et de lucidité à Vitinha pour le 3-2 avant de se charger personnellement d’inscrire deux buts supplémentaires pour alourdir le score à 5-2. Une réponse brutale et violente de la part de Khvicha Kvaratskhelia à l’encontre de Luis Enrique qui l’a placé sur le banc ce mercredi soir au coup d’envoi.

Nul doute qu’en se passant de son ailier gauche géorgien, Luis Enrique voulait provoquer cette réaction chez son joueur. Pari gagnant donc de la part de l’ancien entraîneur du FC Barcelone, qui aura désormais bien du mal à le mettre de nouveau remplaçant face à Chelsea pour le match retour dans une semaine. D’autant qu’il ne sera pas question de gérer l’effectif pour Luis Enrique puisque le Paris Saint-Germain ne jouera pas ce week-end en Ligue 1 et va donc bénéficier d’une semaine complète de repos entre les deux matchs face à Chelsea.