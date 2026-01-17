Le Maroc ridiculise le PSG et l’OM

Ils vont mettre le bus comme 90% des équipes de ligue 1 contre nous.
Pas sur que greewood voudra quitter Marseille
Il partira pas cette hiver ca c'est certain
C'est pas incompatible, c'est des incompétents en tant que consultante... Après c'étaient pas les meilleurs footballeurs non plus !
Risible
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
🔥 Walid Regragui : "Venir gagner au Maroc c'est compliqué, le Nigéria et le Cameroun s'en sont rendus compte. Ici c'est pas Dortmund, c'est pas le Parc, c'est pas Marseille... A Rabat, je peux te dire que ça pousse ! Il faudra un Sénégal très fort pour nous battre chez nous."