Le Maroc ridiculise le PSG et l’OM

Finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Maroc compte sur son public pour battre le Sénégal dimanche. Le sélectionneur marocain Walid Regragui se réjouit de la ferveur locale selon lui incomparable avec celle des clubs européens.

Le Maroc n’a plus qu’une marche à franchir. Malgré la pression, les Lions de l’Atlas ont surmonté tous les obstacles pour arriver jusqu’en finale de la CAN 2025 . Le pays hôte doit encore battre le Sénégal dimanche pour faire le bonheur des milliers de supporters qui répondent présent depuis le début de la compétition. Une réelle source de motivation pour le sélectionneur Walid Regragui.

« On a envie de rendre heureux ce peuple, a annoncé le coach marocain devant les médias. Il n’y a pas de bon ou de mauvais moments. On est une équipe de winners depuis un certain temps. On ne veut pas louper ce match. Je vais faire un appel, je crois qu’on est monté à 100 décibels, si on peut monter à 200… » Au fil du parcours de son équipe, Walid Regragui a pu constater que le public était au rendez-vous. Le 12e homme du Maroc a parfaitement joué son rôle. A tel point que le sélectionneur ne voit aucune comparaison possible avec la ferveur des stades européens comme le Parc des Princes et le Vélodrome.

« Au Maroc, pour venir gagner, c’est très, très dur. Ça commence dès la première minute jusqu'à la dernière et ça pousse. Le Nigeria, ils s'en sont rendus compte, le Cameroun aussi. Kofane (l'attaquant du Cameroun, ndlr) avait dit qu'il avait joué à Dortmund… Non, non, ce n'est pas Dortmund. Ce n'est pas le Bayern, ce n'est pas le Parc, ce n'est pas Marseille. Au Maroc, à Rabat, je peux te dire que ça pousse. Demain, il faudra une équipe du Sénégal très, très forte pour venir nous battre chez nous », a lancé Walid Regragui aux coéquipiers de Sadio Mané.