PSG : 160 millions d'euros de perdus, les supporters scandalisés

Avec les nombreuses blessures sur le plan offensif depuis le début de saison, Gonçalo Ramos gratte du temps de jeu en championnat. Mais les performances du Portugais n’arrivent pas à convaincre les suiveurs du club de la capitale. De l’autre côté de la Manche, Randal Kolo Muani ne vit pas l’idylle sur le début de saison avec Tottenham, des choix qui posent questions.

Si le mercato du Paris Saint-Germain a été encensé ces dernières saisons, il faut également noter quelques bévues. Depuis le début de l’exercice 2025/2026, Gonçalo Ramos profite des blessures d’Ousmane Dembélé et des autres offensifs parisiens pour avoir du temps de jeu. Mais en pointe, le numéro neuf du PSG ne livre pas les performances attendues. Muet cette saison face aux cages en Ligue 1, l’ancien de Benfica a tout même marqué en Ligue des champions dans le large succès face à l’Atalanta. Mais également en Supercoupe de l’UEFA face à Tottenham. Performant en sortie de banc, le joueur recruté définitivement pour 65 millions d’euros l’été dernier se voir demander d'en faire plus.

Kolo Muani galère en début de saison

De son côté, Randal Kolo Muani vit un début d’année difficile avec Tottenham. Après seulement 13 minutes de jeu, l’attaquant français a dû déclarer forfait ces deux dernières semaines à cause d’une béquille reçue à l'entraînement. L’ancien nantais a vécu un été compliqué. Courtisé par la Juventus après six mois intéressants à Turin, le joueur a dû patienter. Le PSG et les Bianconeri ne se sont jamais mis d’accord.

Bilan, Kolo Muani a signé dans les dernières heures du mercato chez les Spurs en prêt. Sans réelle préparation, le Français doit se remettre en jambes et la presse britannique a confié que Tottenham veut prendre son temps. Concernant son avenir au PSG, la porte est fermée. Recruté pour 95 millions d’euros à l’été 2023, Kolo Muani n'a pas su s’imposer au sein du vainqueur de la Ligue des champions. Au total, ce sont 160 millions d’euros investis par le PSG dans les deux numéros 9. Des investissements sans réelle réussite par la suite.