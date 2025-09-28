La boulette de Nicolas Sarkozy en plein match du PSG

Ce samedi, le Paris Saint-Germain a fait le job contre l’AJ Auxerre (2-0). Le club de la capitale enchaîne un succès en Ligue 1 après la défaite dans le classique. Présent au stade pour voir la victoire de son équipe, l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy a confondu la mère d’Ousmane Dembélé avec une journaliste.

Le Paris Saint-Germain a vécu une soirée contrastée ce samedi soir du côté du Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique ont renoué avec la victoire face à l’AJ Auxerre 2-0. Après la défaite dans le Classique, le club de la capitale a répondu présent. Dans le rang des bonnes nouvelles, le vainqueur de la Ligue des champions a célébré ses lauréats. Le Ballon d’or Ousmane Dembélé, ainsi que l'entraîneur Luis Enrique ont été célébrés par le Parc. Cependant, les blessures ont entaché le samedi soir. Paris a perdu Khvicha Kvaratskhelia et Vitinha. Mais dans les tribunes, une autre personnalité n’a pas vécu la meilleure des soirées, Nicolas Sarkozy.

Malheureusement, je ne peux rien dire de positif. Il faut attendre que le staff médical se prononce demain ou après-demain pour savoir quel type de blessure ils ont. - Luis Enrique sur les blessures en conférence de presse

Nicolas Sarkozy croit féliciter la mère d’Ousmane Dembélé

L’ancien président de la République a été condamné cette semaine à cinq ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs dans l’affaire du financement lybien. Présent au Parc des Princes pour supporter son club, Nicolas Sarkozy a fait une petite boulette. Ce dimanche, le média le Parisien partage le témoignage d’une journaliste prise pour la mère d’Ousmane Dembélé par l’ancien président.

Présent sur place, le journaliste Guy Sitruk explique que sa consœur Massiré Coréa a été prise pour la mère du Ballon d’or 2025. « Vous pouvez être fière de lui. Vous l’avez bien éduqué. J’ai vu la scène, lundi, j’étais avec lui, » déclare Sarkozy. Une scène cocasse qui en fera rire certains. De son côté, dans des nouvelles beaucoup moins légères pour lui, Nicolas Sarkozy est convoqué le 13 octobre prochain pour connaître la date de son incarcération.