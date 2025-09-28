ICONSPORT_271025_0402

La boulette de Nicolas Sarkozy en plein match du PSG

PSG28 sept. , 17:00
parNathan Hanini
Ce samedi, le Paris Saint-Germain a fait le job contre l’AJ Auxerre (2-0). Le club de la capitale enchaîne un succès en Ligue 1 après la défaite dans le classique. Présent au stade pour voir la victoire de son équipe, l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy a confondu la mère d’Ousmane Dembélé avec une journaliste.
Le Paris Saint-Germain a vécu une soirée contrastée ce samedi soir du côté du Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique ont renoué avec la victoire face à l’AJ Auxerre 2-0. Après la défaite dans le Classique, le club de la capitale a répondu présent. Dans le rang des bonnes nouvelles, le vainqueur de la Ligue des champions a célébré ses lauréats. Le Ballon d’or Ousmane Dembélé, ainsi que l'entraîneur Luis Enrique ont été célébrés par le Parc. Cependant, les blessures ont entaché le samedi soir. Paris a perdu Khvicha Kvaratskhelia et Vitinha. Mais dans les tribunes, une autre personnalité n’a pas vécu la meilleure des soirées, Nicolas Sarkozy.
Malheureusement, je ne peux rien dire de positif. Il faut attendre que le staff médical se prononce demain ou après-demain pour savoir quel type de blessure ils ont.
- Luis Enrique sur les blessures en conférence de presse

Nicolas Sarkozy croit féliciter la mère d’Ousmane Dembélé

L’ancien président de la République a été condamné cette semaine à cinq ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs dans l’affaire du financement lybien. Présent au Parc des Princes pour supporter son club, Nicolas Sarkozy a fait une petite boulette. Ce dimanche, le média le Parisien partage le témoignage d’une journaliste prise pour la mère d’Ousmane Dembélé par l’ancien président.
Présent sur place, le journaliste Guy Sitruk explique que sa consœur Massiré Coréa a été prise pour la mère du Ballon d’or 2025. « Vous pouvez être fière de lui. Vous l’avez bien éduqué. J’ai vu la scène, lundi, j’étais avec lui, » déclare Sarkozy. Une scène cocasse qui en fera rire certains. De son côté, dans des nouvelles beaucoup moins légères pour lui, Nicolas Sarkozy est convoqué le 13 octobre prochain pour connaître la date de son incarcération. 
Paris Saint Germain

Paris Saint Germain

Ligue 1 #1
V
D
V
V
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs5
V
Victoire4
M
Match nul0
D
Défaite1
Buts Marqués10
Buts Encaissés4

Matchs Récents

27 septembre 2025 à 21:05
Ligue 1
Paris Saint GermainParis Saint Germain
2
0
Match terminé
AuxerreAuxerre
22 septembre 2025 à 20:00
Ligue 1
Olympique MarseilleOlympique Marseille
1
0
Match terminé
Paris Saint GermainParis Saint Germain

Meilleurs Joueurs

B. Barcola
29.

B. Barcola

FRAFRA Âge 23 Attaquant
Matchs5
Buts3
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
J. Gonçalves Neves
87.

J. Gonçalves Neves

PORPOR Âge 21 Milieu
Matchs3
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille

Lille depuis le départ de David et zhegrova c'est plus trop ca

A Lyon, on ne comprend pas l’arbitrage

Haaaa ça delasse 🥱🥰😘

OL : Tyler Morton est un génie, les Lyonnais sont amoureux

ca depend surtout du club ou tu joues .... la tout etait bon pour morton a lyon .. il manquait un recuperateur et on avait pas de budget .. Sans jouer peut etre personne ne sait qu'il est aussi bon ... Le milieu de liverpool c'est pas le milieu de fulham ...

L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille

Lille aurait mérité son nul ... Maitland s'est fait mangé sur chaque débordement... Niakhate très solide face à Giroud, bravo à lui ! Mais il manque clairement un pur 9 dans cette équipe ! J'ai trouvé Merah en deçà ... Mais quelle solidité, bravo à cette jeune équipe

L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille

Il faut tenir toute la saison,

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

