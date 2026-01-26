Le PSG fixe le prix de Vitinha, l’Espagne s’enflamme

L’Espagne continue de faire le forcing pour envoyer Vitinha au Real Madrid, avec l’espoir de voir le PSG lâcher son milieu de terrain portugais pour une somme raisonnable l’été prochain.

A la recherche d’un milieu de terrain au profil créatif pour la saison prochaine, le Real Madrid étudie plusieurs pistes. Le club merengue a notamment les yeux rivés vers le Paris Saint-Germain puisque ces derniers mois, le club de la capitale espagnole a été associé tour à tour à Joao Neves, à Fabian Ruiz et enfin à Vitinha.

L’intérêt du Real Madrid pour l’ancien milieu de terrain du FC Porto est régulièrement évoqué en Espagne, où l’on est convaincu que Florentino Pérez a une chance de convaincre Nasser Al-Khelaïfi de lui céder son milieu de terrain portugais, 3e au Ballon d’Or 2025. Le site Planeta Real Madrid fait partie des médias convaincus qu’un deal est possible entre les deux clubs l’été prochain.

Le site spécialisé confirme qu’il n’y a aucune clause dans le contrat de Vitinha, ni accord verbal entre le joueur et le PSG sur un prix fixé à l’avance pour un potentiel départ. En revanche, nos confrères l’affirment, le Paris Saint-Germain ne s’opposera pas au départ de sa star si une grosse offre tombe. Et contre toute attente, le champion d’Europe en titre ne réclamerait pas une somme insensée pour un transfert de Vitinha puisque seulement 90 millions d’euros pourraient suffire au PSG pour se séparer de l’international portugais.

Le PSG prêt à lâcher Vitinha pour 90 ME ?

Un prix relativement correct pour un joueur de 25 ans à qui il reste plus de trois ans de contrat. L’information lâchée par la presse espagnole peut surprendre et nul doute que du côté des supporters parisiens, on aura beaucoup de mal à croire que Luis Campos est prêt à lâcher son international portugais (35 sélections) pour une somme si faible.