ICONSPORT_283183_0244

Le PSG fixe le prix de Vitinha, l’Espagne s’enflamme

PSG26 janv. , 10:00
parCorentin Facy
5
L’Espagne continue de faire le forcing pour envoyer Vitinha au Real Madrid, avec l’espoir de voir le PSG lâcher son milieu de terrain portugais pour une somme raisonnable l’été prochain.
A la recherche d’un milieu de terrain au profil créatif pour la saison prochaine, le Real Madrid étudie plusieurs pistes. Le club merengue a notamment les yeux rivés vers le Paris Saint-Germain puisque ces derniers mois, le club de la capitale espagnole a été associé tour à tour à Joao Neves, à Fabian Ruiz et enfin à Vitinha.
L’intérêt du Real Madrid pour l’ancien milieu de terrain du FC Porto est régulièrement évoqué en Espagne, où l’on est convaincu que Florentino Pérez a une chance de convaincre Nasser Al-Khelaïfi de lui céder son milieu de terrain portugais, 3e au Ballon d’Or 2025. Le site Planeta Real Madrid fait partie des médias convaincus qu’un deal est possible entre les deux clubs l’été prochain.
Le site spécialisé confirme qu’il n’y a aucune clause dans le contrat de Vitinha, ni accord verbal entre le joueur et le PSG sur un prix fixé à l’avance pour un potentiel départ. En revanche, nos confrères l’affirment, le Paris Saint-Germain ne s’opposera pas au départ de sa star si une grosse offre tombe. Et contre toute attente, le champion d’Europe en titre ne réclamerait pas une somme insensée pour un transfert de Vitinha puisque seulement 90 millions d’euros pourraient suffire au PSG pour se séparer de l’international portugais.

Le PSG prêt à lâcher Vitinha pour 90 ME ?

Un prix relativement correct pour un joueur de 25 ans à qui il reste plus de trois ans de contrat. L’information lâchée par la presse espagnole peut surprendre et nul doute que du côté des supporters parisiens, on aura beaucoup de mal à croire que Luis Campos est prêt à lâcher son international portugais (35 sélections) pour une somme si faible.
A Madrid, on veut en tout cas croire que cela est possible et que Vitinha a une chance de porter le maillot blanc du Real la saison prochaine. Pour cela, il faudra aussi que le joueur aux 5 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison soit d’accord pour partir en Espagne. Or, selon les dernières indiscrétions à ce sujet, Vitinha semblait plutôt enclin à rester au PSG… à condition que Luis Enrique reste lui aussi, ce qui devrait être le cas au moins pour la saison 2026-2027.

Lire aussi

La clause de Vitinha, le PSG en rigole encoreLa clause de Vitinha, le PSG en rigole encore
PSG : Vitinha partira si Luis Enrique s'en vaPSG : Vitinha partira si Luis Enrique s'en va
5
Articles Recommandés
cdm 2026 ben seghir fait gagner le maroc le nigeria en grand danger iconsport 225301 0147 376916
Monaco

Ben Seghir prêté à Monaco pour éviter le naufrage

Mbappe
Kylian Mbappé

Mbappé son ami ? Acherchour n'en veut pas

ICONSPORT_282264_0204
OM

OM : De Zerbi victime de la France, ça fait scandale

Fil Info

26 janv. , 11:30
Ben Seghir prêté à Monaco pour éviter le naufrage
26 janv. , 11:00
Mbappé son ami ? Acherchour n'en veut pas
26 janv. , 10:30
OM : De Zerbi victime de la France, ça fait scandale
26 janv. , 9:40
L1 : L'équipe type avec Endrick et Morton
26 janv. , 9:20
Lille : Bruno Genesio sauve son poste
26 janv. , 9:00
ASSE : Un entraîneur dit oui et finalement refuse
26 janv. , 8:40
PSG : Dro Fernandez est à Paris, Laporta pisque sa crise
26 janv. , 8:20
L'OM accepte un accord bancal

Derniers commentaires

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

Peut-être. Et ? Est-ce que rapporter le plus de points uefa sur 25ans c'est redorer le blason des clubs français? Vous croyez quoi? Que ce qu'à fait Monaco, Lille et Brest la saison dernière en ldc en a fait moins pour le blason des clubs français que vos points uefa depuis 25 ans? Bah pas moi. Moi je pense que leur parcours à rappeler aux autres nations que la farmer ligue n'est pas si pourrie que ça. Et ça , ça redore bien plus le blason des clubs français. Après vous avez fait un bon parcours l'année passé en ligue europa je ne dis pas. Un 1/4 c'est bien. Mais on se souviendra bien plus de la ldc. Enfin...C'est mon point de vue. C'est pour ça que l'affirmation de dirty c'est n'imp

OL : Endrick fait déjà scandale à Madrid

Laissez nous le encore une saison svp !!! On va vous le peaufiner il sera prêt pour le grand Réal en 2027 🤣🤣

Lille : Bruno Genesio sauve son poste

Il n’a pas de bol Klok , il tombe à chaque fois sur un Prez qui fout le boxon et ça retombe finalement sur le troupeau de chèvres … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Créés une EURL " footballeur en danger : un psychologue est là pour vous écouter " et arrêtes de parler de son nombre de transferts. Quand les joueurs signent chez nous, ils sont tellement malheureux qu'ils refusent de partir même quand on leur dit qu'ils ne rentrent plus dans les plans de l'entraîneur, qu'ils auront 0mn de temps de jeu. C'est la meilleure démonstration qu'ils préfèrent les dollars au jeu. Alors arrête de nous faire chier avec ces histoires de transferts. Ce n'est pas ton pb.

Mbappé son ami ? Acherchour n'en veut pas

… Si Mbappé pensait bien faire en marquant de la sorte … Mbapouille n’a jamais pensé et ne pense qu’à lui et Wali-Walou ne s’en rend compte que maintenant ? P’tet que c’est parce que Girouette n’a pas d’origine maghrébine … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading