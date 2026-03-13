Lewis Hall

Ce défenseur aurait stoppé le PSG, Chelsea l’a laissé filer

PSG13 mars , 14:30
parEric Bethsy
0
Sèchement battu par le Paris Saint-Germain (5-2) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions mercredi, Chelsea prend cher en Angleterre. Il est notamment reproché aux Blues la vente du latéral gauche Lewis Hall, capable de stopper les meilleurs ailiers au monde.
Face à un Paris Saint-Germain en difficulté ces dernières semaines, la déroute de Chelsea passe mal outre-Manche. Les Blues ne sont pas épargnés par les critiques après leur lourde défaite dans ce huitième de finale aller de Ligue des Champions. La presse anglaise constate que les Londoniens sont loin du compte et s’attaque notamment au manager Liam Rosenior, jugé trop inexpérimenté pour le poste.

De son côté, l’ancien entraîneur de Strasbourg se défend comme il peut. Selon lui, « il n'y a pas beaucoup de Barcola ou de Kvara en Premier League, c'est une équipe vraiment extra ». Sa défense n’avait apparemment pas les armes pour arrêter les ailiers parisiens, la faute à un mauvais choix de la direction en 2023 ? Les médias anglais soulignent effectivement le départ de Lewis Hall, d’abord prêté avec option d’achat puis transféré à Newcastle pour 33 millions d’euros. A l’époque, l’opération ressemblait à une belle affaire pour les Blues. Mais depuis, le latéral gauche s’est affirmé avec les Magpies, jusqu’à sa performance remarquée mardi soir.
Alors qu’on lui promettait l’enfer dans son duel avec Lamine Yamal, l’international anglais (2 sélections) a totalement neutralisé l’ailier du FC Barcelone. Lewis Hall a fait preuve de solidité et de personnalité balle au pied. A la place d’un Marc Cucurella fébrile devant Khvicha Kvaratskhelia, le jeune talent de 21 ans aurait fait mieux, pense le média Football Transfers. Il est vrai que Lewis Hall, formé à Chelsea et non retenu après seulement 12 matchs disputés avec l’équipe première, est devenu l’une des références à son poste en Premier League. De quoi nourrir des regrets chez les Blues.
0
Derniers commentaires

OL : Greif s’est planté, Himbert ne simulait pas

Tout à fait

L’OL est coincé à Vigo

C'est un sketch nos programmations et cela depuis plusieurs saisons maintenant

OL : L’accent marseillais pour l'Olympico, Ligue 1+ demande pardon

En même temps lors d'un OM/OL, mettre en commentateur un marseillais (Cheyrou) et pour homme du terrain Diawara alors que tu as Hoarau, ils l'ont un peu (beaucoup) chercher.. !

Ligue 1 : La réponse musclée de Labrune à l'attaque de Tebas

Laburne démission

C’est le coup de foudre pour cette pépite de l’OL

à l'automne, les entrants n'apportaient rien à l'équipe et ça nous a couté des points

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

