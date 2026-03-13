Ce défenseur aurait stoppé le PSG, Chelsea l’a laissé filer

Sèchement battu par le Paris Saint-Germain (5-2) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions mercredi, Chelsea prend cher en Angleterre. Il est notamment reproché aux Blues la vente du latéral gauche Lewis Hall, capable de stopper les meilleurs ailiers au monde.

Face à un Paris Saint-Germain en difficulté ces dernières semaines, la déroute de Chelsea passe mal outre-Manche. Les Blues ne sont pas épargnés par les critiques après leur lourde défaite dans ce huitième de finale aller de Ligue des Champions. La presse anglaise constate que les Londoniens sont loin du compte et s’attaque notamment au manager Liam Rosenior, jugé trop inexpérimenté pour le poste.

De son côté, l’ancien entraîneur de Strasbourg se défend comme il peut. Selon lui, « il n'y a pas beaucoup de Barcola ou de Kvara en Premier League, c'est une équipe vraiment extra ». Sa défense n’avait apparemment pas les armes pour arrêter les ailiers parisiens, la faute à un mauvais choix de la direction en 2023 ? Les médias anglais soulignent effectivement le départ de Lewis Hall, d’abord prêté avec option d’achat puis transféré à Newcastle pour 33 millions d’euros. A l’époque, l’opération ressemblait à une belle affaire pour les Blues. Mais depuis, le latéral gauche s’est affirmé avec les Magpies, jusqu’à sa performance remarquée mardi soir.

Alors qu’on lui promettait l’enfer dans son duel avec Lamine Yamal, l’international anglais (2 sélections) a totalement neutralisé l’ailier du FC Barcelone. Lewis Hall a fait preuve de solidité et de personnalité balle au pied. A la place d’un Marc Cucurella fébrile devant Khvicha Kvaratskhelia, le jeune talent de 21 ans aurait fait mieux, pense le média Football Transfers. Il est vrai que Lewis Hall, formé à Chelsea et non retenu après seulement 12 matchs disputés avec l’équipe première, est devenu l’une des références à son poste en Premier League. De quoi nourrir des regrets chez les Blues.