PSG : Vitinha partira si Luis Enrique s'en va

PSG24 janv. , 17:30
parCorentin Facy
Pièce maîtresse du PSG depuis plusieurs années, Vitinha est la cible du Real Madrid au mercato. L’international portugais n’a toutefois pas l’intention de quitter Paris… à moins d’un départ surprise de Luis Enrique.
Troisième au Ballon d’Or, Vitinha est certainement l’un des meilleurs milieux de terrain du monde en ce moment. L’international portugais est la pièce maîtresse de Luis Enrique au Paris Saint-Germain et aux yeux de l’entraîneur espagnol, son joueur de 25 ans est tout simplement intransférable. Rien de vraiment étonnant quand on sait à quel point Vitinha est important pour le PSG, aussi bien dans la récupération que dans l’utilisation du ballon.

Le Real Madrid insiste pour Vitinha 

En Espagne, un intérêt du Real Madrid est très régulièrement évoqué. Le club de la capitale espagnole rêve de s’offrir l’ancien joueur du FC Porto et semble prêt à poser 100 millions d’euros sur la table pour rendre ce transfert possible. D’après les dernières indiscrétions du site Defensa Central, un seul évènement pourrait pousser Vitinha à accepter un départ vers le Real Madrid. Le média explique qu’en cas de départ de Luis Enrique, qui n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin 2027, alors Vitinha pourrait se poser des questions et envisager un départ du Paris Saint-Germain.
Les deux hommes sont très liés puisque c’est l’ex-sélectionneur de l’Espagne qui a installé Vitinha comme un joueur majeur du PSG, ce qu’il n’était pas du tout sous Christophe Galtier. Un départ de Luis Enrique serait un vrai coup dur pour Vitinha, au point d’imaginer un avenir loin du Parc des Princes à moyen terme. Reste que pour l’heure, la tendance n’est pas du tout à un départ de l’entraîneur parisien de 55 ans.

Certes, les négociations pour la prolongation de son contrat n’ont pas abouti à un accord. Mais quoi qu’il en soit, Luis Enrique reste lié au PSG pour encore un an et demi. Sauf tremblement de terre, il sera donc sur le banc du Paris SG la saison prochaine. Pas de quoi envisager un départ à court terme pour Vitinha par conséquent. Le Real Madrid reste néanmoins à l’affût, convaincu qu’il est possible de réaliser un énorme coup lors du prochain mercato avec la venue du milieu de terrain portugais.
