OL : L’accent marseillais pour l'Olympico, Ligue 1+ demande pardon

Au-delà de la défaite au Vélodrome (3-2) le 1er mars dernier, les supporters de l’Olympique Lyonnais avaient moyennement apprécié le traitement médiatique de la rencontre. Le diffuseur Ligue 1+ avait privilégié trois consultants passés par l’Olympique de Marseille. Un choix que la chaîne regrette.

Pour les diffuseurs, la composition d’un plateau ne se fait pas au hasard. Mieux vaut éviter d’empiler les journalistes ou consultants tous partisans d’une seule et même équipe. Ligue 1+ tente d’appliquer ce principe. Mais pour l’affiche de la 24e journée de Ligue 1, la chaîne de la Ligue de Football Professionnel avait fait un écart. La plateforme diffusait l’Olympico le 1er mars dernier avec les consultants Benoît Cheyrou, Souleymane Diawara et Adil Rami.

C'est juste, même si nous n'étions pas partisans, nous étions un peu trop "marseillais", a reconnu le responsable de Ligue 1+ contacté par L’Equipe. C'est un point de vigilance sur lequel on devra être attentifs. Le pluralisme, c'est important. » Les spécialistes sont évidemment tenus de laisser leur écharpe de supporter à la maison. Mais les trois anciens joueurs de l’Olympique de Marseille avaient eu du mal à cacher leur subjectivité. Le traitement médiatique de Ligue 1+ avait donc agacé les abonnés fans de l’Olympique Lyonnais , à juste titre selon Jérôme Cazadieu. «, a reconnu le responsable de Ligue 1+ contacté par L’Equipe.

Les Lyonnais auraient au moins apprécié davantage d’objectivité, à l’image des commentaires de l’ancien Gone Sidney Govou, pas toujours tendre avec l’équipe rhodanienne. « Les critiques ? Je le vis très bien parce que je suis sûr de mon impartialité. Quand c'est Lyon, il y a évidemment quelque chose d'un peu différent en moi. Mais la façon de commenter et d'analyser le match, elle, ne change pas », a expliqué le consultant de Canal+, qui reconnaît tout de même que « la guéguerre avec les Verts » pourrait l’amener à commenter autrement un match de l’AS Saint-Etienne.