ICONSPORT_266745_0160
Ligue 1+ chaine télé

OL : L’accent marseillais pour l'Olympico, Ligue 1+ demande pardon

OL13 mars , 15:00
parEric Bethsy
1
Au-delà de la défaite au Vélodrome (3-2) le 1er mars dernier, les supporters de l’Olympique Lyonnais avaient moyennement apprécié le traitement médiatique de la rencontre. Le diffuseur Ligue 1+ avait privilégié trois consultants passés par l’Olympique de Marseille. Un choix que la chaîne regrette.
Pour les diffuseurs, la composition d’un plateau ne se fait pas au hasard. Mieux vaut éviter d’empiler les journalistes ou consultants tous partisans d’une seule et même équipe. Ligue 1+ tente d’appliquer ce principe. Mais pour l’affiche de la 24e journée de Ligue 1, la chaîne de la Ligue de Football Professionnel avait fait un écart. La plateforme diffusait l’Olympico le 1er mars dernier avec les consultants Benoît Cheyrou, Souleymane Diawara et Adil Rami.
Les spécialistes sont évidemment tenus de laisser leur écharpe de supporter à la maison. Mais les trois anciens joueurs de l’Olympique de Marseille avaient eu du mal à cacher leur subjectivité. Le traitement médiatique de Ligue 1+ avait donc agacé les abonnés fans de l’Olympique Lyonnais, à juste titre selon Jérôme Cazadieu. « C'est juste, même si nous n'étions pas partisans, nous étions un peu trop "marseillais", a reconnu le responsable de Ligue 1+ contacté par L’Equipe. C'est un point de vigilance sur lequel on devra être attentifs. Le pluralisme, c'est important. »

Lire aussi

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltésOM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés
Les Lyonnais auraient au moins apprécié davantage d’objectivité, à l’image des commentaires de l’ancien Gone Sidney Govou, pas toujours tendre avec l’équipe rhodanienne. « Les critiques ? Je le vis très bien parce que je suis sûr de mon impartialité. Quand c'est Lyon, il y a évidemment quelque chose d'un peu différent en moi. Mais la façon de commenter et d'analyser le match, elle, ne change pas », a expliqué le consultant de Canal+, qui reconnaît tout de même que « la guéguerre avec les Verts » pourrait l’amener à commenter autrement un match de l’AS Saint-Etienne.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_361361_0027
Ligue 1

OM-LOSC : C’est risqué de jouer à Marseille, Olivier Letang frappe fort

Lewis Hall
PSG

Ce défenseur aurait stoppé le PSG, Chelsea l’a laissé filer

ICONSPORT_261669_0186
FC Nantes

Halilhodzic à Nantes, la décision « stupide » des Kita

Fil Info

13 mars , 15:30
OM-LOSC : C’est risqué de jouer à Marseille, Olivier Letang frappe fort
13 mars , 14:30
Ce défenseur aurait stoppé le PSG, Chelsea l’a laissé filer
13 mars , 14:00
Halilhodzic à Nantes, la décision « stupide » des Kita
13 mars , 13:30
L’OL est coincé à Vigo
13 mars , 13:00
PSG : Dembélé et Manchester City, l'étonnante coïncidence
13 mars , 12:40
OL : Greif s’est planté, Himbert ne simulait pas
13 mars , 12:20
OM : La promesse d’Habib Beye pour casser la grève
13 mars , 12:00
PSG : Il est trop fort, Arsenal craque pour Kvaratskhelia

Derniers commentaires

OL : Greif s’est planté, Himbert ne simulait pas

Tout à fait

L’OL est coincé à Vigo

C'est un sketch nos programmations et cela depuis plusieurs saisons maintenant

OL : L’accent marseillais pour l'Olympico, Ligue 1+ demande pardon

En même temps lors d'un OM/OL, mettre en commentateur un marseillais (Cheyrou) et pour homme du terrain Diawara alors que tu as Hoarau, ils l'ont un peu (beaucoup) chercher.. !

Ligue 1 : La réponse musclée de Labrune à l'attaque de Tebas

Laburne démission

C’est le coup de foudre pour cette pépite de l’OL

à l'automne, les entrants n'apportaient rien à l'équipe et ça nous a couté des points

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading