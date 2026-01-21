ICONSPORT_263636_0246
Vitinha - PSG

La clause de Vitinha, le PSG en rigole encore

PSG21 janv. , 13:40
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG ne manque pas de joueurs de grande qualité dans son effectif. Certains, à l’image de Vitinha, sont d’ailleurs particulièrement courtisés sur le marché des transferts.
Le Paris Saint-Germain a construit, au fil des mois, une véritable machine de guerre. Le club de la capitale a raflé l’ensemble des trophées qu’il convoitait, confirmant sa domination sur l'Europe et la France. Parmi les joueurs qui se distinguent régulièrement côté parisien, Vitinha occupe une place de choix.
Le milieu de terrain portugais marche littéralement sur l’eau depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG. Les prestations de très haut niveau de l’ancien joueur du FC Porto s’enchaînent, au point de susciter l’admiration de beaucoup. Une situation qui attire logiquement l’attention de nombreux cadors européens, à commencer par le Real Madrid, qui rêve de l’attirer dans ses filets. Mais ce transfert est loin d’être d’actualité.

Le Real Madrid se fait une raison pour Vitinha 

Selon les dernières informations de Guillermo Rai de The Athletic, une arrivée du Portugais à Madrid est en effet devenue presque impossible. Le joueur a un moment pensé à regarder de plus près une offre de la part des Merengue, mais le PSG a fait savoir à ses agents qu'il était totalement impensable de le laisser partir, quel que soit le prix aligné. Sans compter que le fait que tout le monde sait bien qu'aucune clause libératoire à 80 ME, comme annoncé il y a quelques semaines en Espagne, n'est de mise.Le Lusitanien de 25 ans est l’une des pièces maîtresses du dispositif d’un Luis Enrique plus que satisfait des performances de Vitinha. Ce dernier est encore sous contrat jusqu’en juin 2029 chez les champions d’Europe et le Real Madrid sait que s’il veut avoir la chance de le récupérer un jour, même un prix exorbitant ne suffira pas.

Lire aussi

Kang-In Lee quitte le PSG, ça s'accélèreKang-In Lee quitte le PSG, ça s'accélère
Pour l’avenir, la Casa Blanca a d’autres projets et souhaite attirer deux autres cracks : Kees Smit de l’AZ Alkmaar et Adam Wharton de Crystal Palace. Concernant Vitinha, ce n’est pas le bon moment et il faudra revenir dans quelques années si la situation venait à évoluer pour le Portugais du côté du Paris Saint-Germain. Nul doute que l’intérêt du Real Madrid saura, en revanche, flatter le natif de Santo Tirso, qui ne cesse de progresser au plus haut niveau.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277598_0022
OL

Sacha Boey ne viendra pas, l’OL a trouvé mieux

Dro Fernandez
PSG

Le Barça utilise Dro Fernandez pour plumer le PSG

ICONSPORT_275692_0084
OM

OM : Corinne Diacre menace de claquer la porte

ICONSPORT_271272_0033
Lens

Un renfort surprise en attaque pour Lens

Fil Info

21 janv. , 17:00
Sacha Boey ne viendra pas, l’OL a trouvé mieux
21 janv. , 16:30
Le Barça utilise Dro Fernandez pour plumer le PSG
21 janv. , 16:00
OM : Corinne Diacre menace de claquer la porte
21 janv. , 15:40
Un renfort surprise en attaque pour Lens
21 janv. , 15:30
OM : Phil Foden à Marseille, il y a de quoi s’enflammer
21 janv. , 15:00
OL : L’Academy tourne au ralenti au pire moment
21 janv. , 14:41
L'OL sans Abner ni Endrick à Berne
21 janv. , 14:35
Le PSG retrouve Hakimi et Mbaye
21 janv. , 14:32
OM : Quinten Timber est à Marseille

Derniers commentaires

Noah Nartey à l’OL, déjà une très mauvaise nouvelle

Khalis Merah connait le même problème ; il est plus technique mais pas encore au niveau d'un R Cherki il devrait chercher à faire du Mickael Essien

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

disons que de donner un avis sans dire pourquoi c'est un peu inutile !! il a le droit evidemment ! surtout que le dirty ne s'en prive pas de donner son avis sur tous les articles de l'OM meme qd ca ne concerne pas l'OM

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

si angers resiste ils vont finir par avoir leur joueur qui part en juin gratos ... à eux de voir ! Perso, vu que timber et nwaneri arrive, ca peut attendre juin et une arrivée libre

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

le pire c'est que si il avait dit oui à l'OL plutot qu'à l'OM , les lyonnais l'aurait adoubé direct !! c'est de la mauvaise fois ! Encore y 'aurait des argument sportifs, économiques !!

L'OL et l'OM comptent leurs sous pour un défenseur coté

ET? ou est le problème en fait?? T'es de la police de la pensée? tu veux me censurer?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading