La clause de Vitinha, le PSG en rigole encore

Le PSG ne manque pas de joueurs de grande qualité dans son effectif. Certains, à l’image de Vitinha, sont d’ailleurs particulièrement courtisés sur le marché des transferts.

Le Paris Saint-Germain a construit, au fil des mois, une véritable machine de guerre. Le club de la capitale a raflé l’ensemble des trophées qu’il convoitait, confirmant sa domination sur l'Europe et la France. Parmi les joueurs qui se distinguent régulièrement côté parisien, Vitinha occupe une place de choix.

Le milieu de terrain portugais marche littéralement sur l’eau depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG . Les prestations de très haut niveau de l’ancien joueur du FC Porto s’enchaînent, au point de susciter l’admiration de beaucoup. Une situation qui attire logiquement l’attention de nombreux cadors européens, à commencer par le Real Madrid, qui rêve de l’attirer dans ses filets. Mais ce transfert est loin d’être d’actualité.

Le Real Madrid se fait une raison pour Vitinha

Selon les dernières informations de Guillermo Rai de The Athletic, une arrivée du Portugais à Madrid est en effet devenue presque impossible. Le joueur a un moment pensé à regarder de plus près une offre de la part des Merengue, mais le PSG a fait savoir à ses agents qu'il était totalement impensable de le laisser partir, quel que soit le prix aligné. Sans compter que le fait que tout le monde sait bien qu'aucune clause libératoire à 80 ME, comme annoncé il y a quelques semaines en Espagne, n'est de mise.Le Lusitanien de 25 ans est l’une des pièces maîtresses du dispositif d’un Luis Enrique plus que satisfait des performances de Vitinha. Ce dernier est encore sous contrat jusqu’en juin 2029 chez les champions d’Europe et le Real Madrid sait que s’il veut avoir la chance de le récupérer un jour, même un prix exorbitant ne suffira pas.

Pour l’avenir, la Casa Blanca a d’autres projets et souhaite attirer deux autres cracks : Kees Smit de l’AZ Alkmaar et Adam Wharton de Crystal Palace. Concernant Vitinha, ce n’est pas le bon moment et il faudra revenir dans quelques années si la situation venait à évoluer pour le Portugais du côté du Paris Saint-Germain. Nul doute que l’intérêt du Real Madrid saura, en revanche, flatter le natif de Santo Tirso, qui ne cesse de progresser au plus haut niveau.