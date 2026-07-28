Diomandé au Real, accord imminent pour 130 ME

Riolo dénonce l'armée numérique du PSG lancée contre Barcola

S'il veut partir il part mais s'il veut rester juste pour pouvoir toucher une tres grosse prime à la signature dans 1 an, il ne faudra pas s'etonner qu'on fasse jouer un autre joueur que lui .Il ne sera plus dans les 16 joueurs consideres comme titulaires en puissance