Un ex-du PSG gravement blessé, l’OM le veut

L'OM cible Mitchel Bakker, défenseur polyvalent et peu cher en raison de sa récente sérieuse blessure avec l'Atalanta Bergame.

L’Olympique de Marseille va forcément tenter quelques coups sur le marché des transferts pour se renforcer à bas prix. La chasse aux bons plans est ouverte, avec des moyens très limités. Grégory Lorenzi attend que le mercato se décante pour passer à l’action, espérant surtout réaliser encore une ou deux belles ventes pour équilibrer les comptes du club phocéen.

Au rayon des arrivées, les besoins sont nombreux. Trouver un joueur polyvalent, qui connait la Ligue 1 et capable d’apporter de l’expérience doit permettre de rendre quelques services. Dans cette optique, le compte OManiaque dévoile que la direction provençale songe à Mitchel Bakker. L’arrière gauche évolue à l’Atalanta Bergame, où il n’a pas pu briller la saison dernière. Victime d’une rupture du ligament croisé, il est revenu dans le groupe au printemps, et n’a disputé que 8 minutes en tout, lors de l’avant-dernier match de Serie A . Un bilan forcément très limité pour le défenseur néerlandais, qui avait été utilisé par Bruno Genesio lors de son passage à Lille.

Même si Bakker s’était fait connaitre par une arrivée très tôt au PSG, l’arrière gauche a démontré qu’il avait de la ressource à Lille, puisqu’il s’était fait remarquer comme ailier droit. L’ancien de l’Ajax Amsterdam avait au total disputé 37 matchs, pour quatre buts et trois passes décisives, dans une saison pleine pour le LOSC. Une des raisons pour lesquelles Bruno Genesio aimerait l’avoir avec lui cette saison ?

En tout cas, son passif médical ne risque pas de faire grimper les enchères, alors que la valeur du défenseur de 26 ans est tombée à 2,5 millions d’euros. Soit trois fois moins que le montant déboursé par le club de Bergame pour le faire venir en 2023. Une piste pas chère, mais il reste à savoir si ce sera vraiment un renfort pout l’OM qui va peu recruter, et a besoin de joueurs prêts immédiatement pour compléter son effectif.