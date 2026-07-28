Un club de Liga perd son stade !

Un club de Liga perd son stade !

Liga28 juil. , 19:30
parGuillaume Conte
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Club de Madrid, le Rayo sort d'une belle saison avec une place de finaliste de la Conference League. Mais derrière son côté champêtre, le club de Vallecas ne peut plus cacher le bordel ambiant de son stade.
Un club champêtre parmi les grands d’Europe, finaliste de Coupe d’Europe et présent dans les premières places d’un des plus grands championnats au monde, c’est la belle histoire du Rayo Vallecano. Un club de quartier, dans la banlieue de Madrid, qui a toutefois ses limites. L’UEFA a déjà accepté de nombreuses concessions, sur la dimension du terrain, l’incapacité pour les joueurs de s’échauffer ou le manque de place sur le banc de touche, afin de permettre au Rayo Vallecano de jouer la Conférence League. Et ce jusqu'en finale face à Crystal Palace.
Mais ces derniers jours, la Communauté de Madrid a retiré la concession du stade Vallecas au Rayo. Des défaillances graves et des travaux urgents sont demandés, privant le Rayo de son stade pour au moins deux mois, une période pouvait s’étendre à six mois. Toilettes insalubres, sièges troués, escaliers effrités, murs poreux et plafonds crevés, la communauté de Madrid estime que la santé et la sécurité des spectateurs est gravement remise en cause pour les matchs.
Le Stade de Rayo Vallecano a besoin d'un coup de neuf
La Liga a confirmé son application, le Rayo ne présentant pas un stade aux normes, nécessitant des travaux, et dont l’insalubrité a été démontrée avec des images d’empilement de saleté, déchets, débarras, en plein coeur du passage des spectateurs.
En attendant de savoir si les travaux seront effectués ou si le projet d’un nouveau stade verra le jour, le Rayo a de grandes chances de recevoir au stade de Leganes, non loin de là. Comme le souligne AS, le club madrilène savait très bien qu’il s’exposait à de telles sanctions depuis des années, et est même soupçonné par la communauté de Madrid de laisser volontairement le stade se délabrer pour le faire fermer, et négocier la construction d’une nouvelle enceinte.
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