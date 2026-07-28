CdM 2026 : Le résultat de Suisse-Argentine annulé, c’était possible !

La Suisse est énervée après les dernières révélations sur la mauvaise application du règlement dans le quart de finale contre l'Argentine.

La Suisse a perdu sa neutralité. En voyant les publications de l’IFAB, l’organisme qui régit les lois du jeu, expliquer des semaines après que le carton rouge n’aurait jamais du être donné à Breel Embolo, la fédération suisse de football (ASF) l’a forcément très mauvaise. Ce mardi, après l’annonce de l’IFAB que, selon le règlement en vigueur au Mondial, la VAR n’aurait pas du être consultée pour la simulation d’Embolo qui a amené son deuxième carton jaune, la Suisse rit jaune.

L’ensemble des médias helvète enrage en soulignant un nouveau règlement trop confus, qui n’a pas permis aux arbitres non plus de bien le comprendre. L’ironie est au rendez-vous quand il est souligné, dans le journal suisse 24 heures, que c’est sur l’une des nombreux irrégularités argentines qui a fini par déboucher sur un carton jaune, que la décision a été inversée par une mauvaise application du règlement aux conséquences dramatiques.

La Suisse victime d'une farce de la FIFA

« L’UEFA avait déjà jeté cet élargissement-là de la VAR à la poubelle. C’est maintenant au tour de l’IFAB d’en clarifier les contours. La leçon? Un Mondial ne devrait jamais être le terrain d’essai de nouvelles règles de jeu opaques, voire scabreuses. Mieux vaut tard que jamais? Cela fait une belle jambe à l’équipe de Suisse, dindon de cette mauvaise farce », a pesté le journal suisse, pour qui cela ne remettra pas en cause le résultat de ce match qui a été faussée par cette mauvaise application du règlement.

En revanche, et les règlements sont assez clairs à ce niveau, si la Sussie avait déposé une réserve technique dans les délais prévus à cet effet, la FIFA aurait bien été obligée de reconnaitre la mauvaise application du règlement. Et si l’arbitre applique une règle de manière contraire aux Lois du Jeu, et que cela influe sur le résultat final, ce qui est le cas avec le rouge de Embolo, alors les conditions auraient été réunies pour faire rejouer le match. La commission de discipline aurait alors du statuer sur cas très délicat, ce qui aurait été une première de l’ère moderne de la Coupe du monde.