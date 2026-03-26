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Le PSG fait déjà pleurer Liverpool à cause de deux joueurs

PSG26 mars , 20:30
parQuentin Mallet
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Le départ de Mohamed Salah officialisé, Liverpool s'active désormais à préparer une nouvelle ère offensive. Pour cela, les Reds s'étaient penchés sur les dossiers Bradley Barcola et Désiré Doué, mais le PSG a fermé la porte à double tour.
C'est officiel, l'ère Mohamed Salah à Liverpool prendra fin à l'issue de la saison. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux officiels, l'international égyptien a annoncé son départ de Liverpool à l'issue de la saison, après neuf ans de bons et loyaux services. S'il quitte le club de la Mersey en tant que légende, il laisse surtout à son futur ex-club le soin de démarrer un nouveau cycle offensif.
Parmi les nombreuses pistes explorées par les dirigeants liverpuldiens pour l'ère post-Mohamed Salah, on retrouvait jusqu'à présent Bradley Barcola et Désiré Doué. Mais les deux joueurs du Paris Saint-Germain ont très peu de chances de quitter leur club cet été. Voire aucune.

Le PSG ne vendra pas ses talents à Liverpool

Comme l'indique TEAMtalk dans un sujet sur les recrues offensives potentielles de Liverpool, les Reds ont bel et bien pris des renseignements auprès de leurs homologues parisiens pour Désiré Doué et Bradley Barcola, mais la direction parisienne a été très claire : les deux offensifs ne sont pas à vendre. Luis Enrique compte beaucoup sur eux car leur talent aussi bien que leur polyvalence sont des atouts indispensables pour son système. Quant au champion d'Angleterre en titre, il va devoir se pencher sur d'autres dossiers pour trouver rapidement un remplaçant adéquat à Mohamed Salah.
En parallèle, Liverpool suit aussi de très près les prestations d'Iliman Ndiaye avec Everton, le club rival. La capacité de l'ancien joueur de l'OM d'évoluer à tous les postes du secteur offensif et ses performances depuis le début de la saison font de lui un candidat redoutable. En tout cas, rien ne sert d'aller à Paris pour évaluer des possibilités, les deux phénomènes Rouge et Bleu ne partiront pas cet été.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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