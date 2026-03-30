Le PSG et l’OM à la lutte, son prix explose

Actif sur le marché des jeunes prometteurs, le Paris Saint-Germain a un faible pour l’Allemand Karim Coulibaly. Mais comme l’indiquent ses dirigeants, le défenseur central du Werder Brême attire du monde avant le mercato estival.

Les rumeurs persistent autour de Lucas Beraldo . Alors que certaines sources évoquent une éventuelle prolongation au Paris Saint-Germain , d’autres annoncent plutôt son départ cet été. L’hypothèse d’une séparation ne serait pas si étonnante tant le Brésilien déçoit depuis son arrivée. Quoi qu’il en soit, le club de la capitale prépare une arrivée à ce poste de défenseur axial gauche. Le champion d’Europe est effectivement cité parmi les courtisans de Karim Coulibaly (18 ans).

Le défenseur central du Werder Brême a été supervisé par les Parisiens qui ont repéré ses qualités à la relance et sa sérénité balle au pied. L’international Espoirs allemand possède le profil pour s’adapter à la philosophie de Luis Enrique. Mais à l’heure actuelle, le jeune talent se situe loin du Paris Saint-Germain. Le premier obstacle concerne son prix puisque le Werder Brême réclame entre 40 et 50 millions d’euros pour racheter ses trois dernières années de contrat. Il faut dire que Karim Coulibaly possède une sacrée cote sur le marché des transferts.

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Outre le Paris Saint-Germain, on parle d’un intérêt de Chelsea, Newcastle, Naples et même l’Olympique de Marseille, a priori insuffisamment armé sur le plan financier. D’autant que le club allemand fait monter la pression. « Nous sommes conscients qu'il y a du mouvement sur ce dossier, a réagi le directeur du football Peter Niemeyer pour Kicker. Mais pour l'instant, il n'y a aucune indication sur ce qui arrivera et nous ignorons s'il se passera quelque chose cet été. Il est évident qu'un joueur de ce profil suscite un vif intérêt et attire beaucoup l'attention. » La porte sera donc ouverte, à condition d'y mettre le prix.